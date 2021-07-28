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19:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Онопко назвал фамилии молодых игроков, которые в ближайшее время могут попасть в сборную России

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко в интервью «СЭ» назвал фамилии молодых игроков, которые в ближайшее время могут войти в состав сборной России.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

— На твой взгляд, кто в двери сборной может постучаться уже в ближайшее время?

— Уже сейчас видно, что неплохие шансы для этого у молодых армейцев Константина Марадишвили, Наира Тикнизяна, Константина Кучаева, динамовцев Константина Тюкавина и Арсена Захаряна, самарского полузащитника Антона Зиньковского. Поверь, Россия богата футбольными талантами. Надо только вовремя их заметить и помочь ребятам раскрыться.

В прошлую пятницу было объявлено, что новым главным тренером сборной России стал Валерий Карпин. В его штаб вошли Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, а также Луис Мартинес и Джонатан Альба.

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