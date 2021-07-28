Онопко назвал фамилии молодых игроков, которые в ближайшее время могут попасть в сборную России

— На твой взгляд, кто в двери сборной может постучаться уже в ближайшее время?

— Уже сейчас видно, что неплохие шансы для этого у молодых армейцев Константина Марадишвили, Наира Тикнизяна, Константина Кучаева, динамовцев Константина Тюкавина и Арсена Захаряна, самарского полузащитника Антона Зиньковского. Поверь, Россия богата футбольными талантами. Надо только вовремя их заметить и помочь ребятам раскрыться.