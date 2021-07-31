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14:46 (мск), источник: ТАСС

Сборная Белоруссии по футболу проведет сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022 в Казани

Встречи против Уэльса и Бельгии пройдут на стадионе «Центральный» 5-го и 8 сентября соответственно.

Отбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 31 июля. Сборная Белоруссии по футболу сыграет с командами Уэльса и Бельгии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Казани.

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборной Белоруссии до конца отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 предстоит провести три домашних матча, соперниками по этим играм станут сборные Уэльса, Бельгии и Чехии. Встреча с командой Чехии состоится 11 октября, место ее проведения еще не определено.

Игры против команд Уэльса и Бельгии пройдут в столице Татарстана на стадионе «Центральный». Игра с валлийцами состоится 5 сентября (начало — 16:00 мск), а с бельгийцами белорусы сыграют 8 сентября (начало — 21:45 мск).

В июне Фонд спортивной солидарности Белоруссии сообщил о том, что УЕФА отказался проводить соревнования под своей эгидой на территории страны; в международной организации эту информацию опровергли.

Сборная Белоруссии в отборе к ЧМ-2022 выступает в группе E, где, помимо команд Бельгии, Чехии и Уэльса, еще играет сборная Эстонии. После двух игр белорусы занимают четвертое место в группе, набрав три очка. Бельгийцы лидируют в группе (7 очков, 3 игры), на второй строчке располагаются чехи (4; 3), на третьей — валлийцы (3; 2), на пятой — эстонцы (0; 2).

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