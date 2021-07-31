Отборочный матч сборной России по футболу с Мальтой перенесли из Саранска в Москву

РФС объяснил это решение эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса. На каких стадионах пройдут матчи, станет известно позднее, уточняется в пресс-релизе союза.

Команда России провела уже три матча отборочного турнира ЧМ-2022. Россияне обыграли Мальту (3:1), Словению (2:1), проиграли Словакии (1:2). Следующий матч России с Мальтой должен пройти 7 сентября. 1 сентября российская сборная сыграет с Хорватией в Москве (стадион «Лужники»), 4 сентября — с Кипром (в Никосии).

Молодежная сборная России должна провести два отборочных матча на чемпионат Европы-2023. 3 сентября российские футболисты сыграют с Испанией (на выезде), 7 сентября — с Мальтой.