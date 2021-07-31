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14:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Отборочный матч сборной России по футболу с Мальтой перенесли из Саранска в Москву

Российский футбольный союз (РФС) решил перенести домашние матчи национальной и молодежной сборных России с командами Мальты из Волгограда и Саранска в Москву.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

РФС объяснил это решение эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса. На каких стадионах пройдут матчи, станет известно позднее, уточняется в пресс-релизе союза.

Команда России провела уже три матча отборочного турнира ЧМ-2022. Россияне обыграли Мальту (3:1), Словению (2:1), проиграли Словакии (1:2). Следующий матч России с Мальтой должен пройти 7 сентября. 1 сентября российская сборная сыграет с Хорватией в Москве (стадион «Лужники»), 4 сентября — с Кипром (в Никосии).

Молодежная сборная России должна провести два отборочных матча на чемпионат Европы-2023. 3 сентября российские футболисты сыграют с Испанией (на выезде), 7 сентября — с Мальтой.

После провала сборной России на Евро-2020 (россияне не сумели выйти в плей-офф турнира) был уволен главный тренер команды Станислав Черчесов. Новым тренером назначили Валерия Карпина.

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