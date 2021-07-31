Адвокат возглавил сборную Ирака. Черчесов отказался от должности
Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат возглавил сборную Ирака, сообщает Iraqfpg.
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Сообщалось, что матч прошлого сезона чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» — «Утрехт» (2:0) стал последним в карьере Адвоката. Однако 73-летний специалист решил возобновить карьеру.
Иракская федерация футбола была заинтересована в приглашении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной и хотела провести с ним переговоры. Черчесов отказался переговоров, потому что был не готов снова возглавить сборную
Напомним, Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации, а тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года.