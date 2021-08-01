Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покинул свой пост.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покинул свой пост.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покинул свой пост.
«Сегодня закончился срок действия моего контракта с Украинской ассоциацией футбола. Я провёл пять лет в сборной. Благодаря тяжёлому труду мы доказали, что можем играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность. Благодарен каждому человеку, который помогал и был вовлечён в дела команды.
Большое спасибо болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что футбол сборной Украины может быть конкурентоспособным и захватывающим. С верой в Украину», — написал Шевченко на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 одержала одну победу и вышла в