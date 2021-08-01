Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Химки
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Зенит
Футбол. Первый дивизион
31.07
Кубань
Спартак-2
12
Футбол. Первый дивизион
31.07
Ротор
Волгарь
11
Футбол. Премьер-лига
31.07
ЦСКА
Локомотив
12
Все события
Фоторепортажи
14Российские саблистки выиграли вторую Олимпиаду подряд
17«Локо» переиграл ЦСКА
15:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покинул свой пост.

УкраинаОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покинул свой пост.

«Сегодня закончился срок действия моего контракта с Украинской ассоциацией футбола. Я провёл пять лет в сборной. Благодаря тяжёлому труду мы доказали, что можем играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность. Благодарен каждому человеку, который помогал и был вовлечён в дела команды.

Большое спасибо болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что футбол сборной Украины может быть конкурентоспособным и захватывающим. С верой в Украину», — написал Шевченко на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 одержала одну победу и вышла в плей-офф с третьего места благодаря дополнительным показателям. В 1/8 финала подопечные Шевченко в дополнительное время одолели Швецию (2:1), а в четвертьфинале разгромно проиграли Англии (0:4).

 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Клишиной не зачли ни одного прыжка. Стоило вообще ехать в Токио?
Россия опустилась на пятое место в медальном зачёте Олимпиады
Белорусскую легкоатлетку насильно вывозят из Токио
Протестовавшего боксера увели с ринга. Он отказался извиняться
Глава МОК выступил в защиту российских атлетов на Играх в Токио
В МОК ответили на призывы раскрыть данные допинг-тестов россиян
Сборная России по волейболу всухую обыграла Тунис
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь