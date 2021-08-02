Зинченко оригинальным способом узнал пол будущего ребенка. Его жена устроила целое шоу

В инстаграме Зинченко опубликовал видео, на котором его супруга Влада Седан выводит его за руку на поле стадиона НСК «Олимпийский» в Киеве, при этом у Александра завязаны глаза. Ворота стадиона были украшены большими надувными мячами, и Александр пробил по одному из них настоящим мячом.