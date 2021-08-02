Зинченко оригинальным способом узнал пол будущего ребенка. Его жена устроила целое шоу
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко оригинальным образом узнал пол своего будущего ребенка.
Украина
Манчестер Сити
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко оригинальным образом узнал пол своего будущего ребенка.
В инстаграме Зинченко опубликовал видео, на котором его супруга Влада Седан выводит его за руку на поле стадиона НСК «Олимпийский» в Киеве, при этом у Александра завязаны глаза. Ворота стадиона были украшены большими надувными мячами, и Александр пробил по одному из них настоящим мячом.
Шар лопнул, из него пошел розовый дым, а на газон посыпались розовые конфетти. Кроме того, на табло стадиона зажглась надпись It`s a girl («Это девочка»).
Напомним, что Александр и Влада официально оформили свои отношения летом минувшего года.