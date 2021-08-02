Текущие события
Футбол. Сборные
17:00
Австралия
Швеция
Футбол. Сборные
20:00
США
Канада
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Сочи
Футбол. Премьер-лига
1.08
Урал
Нижний Новгород
11
Футбол. Премьер-лига
1.08
Ростов
Зенит
24
Футбол. Премьер-лига
1.08
Краснодар
Химки
01
Все события
Фоторепортажи
14Российские саблистки выиграли вторую Олимпиаду подряд
21Олимпиада в Токио: все чемпионы 31 июля
09:39 (мск), источник: Sport24

Зинченко оригинальным способом узнал пол будущего ребенка. Его жена устроила целое шоу

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко оригинальным образом узнал пол своего будущего ребенка.

Украина
Манчестер Сити
Наверх
Источник: AP 2021

В инстаграме Зинченко опубликовал видео, на котором его супруга Влада Седан выводит его за руку на поле стадиона НСК «Олимпийский» в Киеве, при этом у Александра завязаны глаза. Ворота стадиона были украшены большими надувными мячами, и Александр пробил по одному из них настоящим мячом.

Шар лопнул, из него пошел розовый дым, а на газон посыпались розовые конфетти. Кроме того, на табло стадиона зажглась надпись It`s a girl («Это девочка»).

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Александр и Влада официально оформили свои отношения летом минувшего года.

 «Дикий стыд!» Бывшая жена Мамаева публично унизила футболиста, узнав о его новом романе с той, кому она доверяла
«Вас потому и замуж не зовут!» Современных женщин подвергли критике и призвали брать пример с гимнастки Утяшевой
Карпин о Дзюбе: Да что ж такое? Ни с кем не общался и не буду
«Привезу золото в Крым». В Токио грядет финал Россия – Украина
МОК рассказал о судьбе белорусской бегуньи, опасающейся тюрьмы
Рублев готов обменять золотую медаль. Что с ней не так?
МОК сообщил о первой смерти участника Олимпиады
Каменский с лучшим результатом вышел в финал ОИ в стрельбе
Юлия Ефимова: Я пятая в мире по скорости. Это что, так хреново?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь