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10:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» ради сборной России по футболу, почему это правильно, мнение

В РФС жестко подставили «Ростов».

Россия
РостовОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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На первой пресс-конференции в роли главного тренера сборной Карпин заметно нервничал (о чём признался сам в начале выступления) и всячески принижал свою значимость в истории смены главного тренера команды. Говорил, что никакой он «не спаситель», иронизировал по поводу того, что в «Ростов» вернётся зимой, «только если его оттуда не уволят раньше», и шутливо поправлял Дюкова: когда тот рассказывал, в какой современный и классный футбол играет команда Карпина, тот уточнял: «Пытается играть».

Несмотря на иронию в словах Карпина, сейчас его точно можно назвать спасителем.

РФС ведь оказался практически в безвыходной ситуации — за месяц до главных отборочных матчей сборная осталась без тренера, а с кандидатом номер один на её пост — Штефаном Кунцем — в итоге не договорились. Тогда пришлось идти ва-банк: соглашаться на жёсткие (не по манере, а по сути) условия Карпина с совмещением. Жёсткими эти условия были и для самого Карпина: «Больше всего меня волнует психологическая усталость — хватит ли эмоций и на клуб, и на сборную, — говорил тренер. — После долгих раздумий пришёл к мысли, что хватит». Видимо, не хватило — «Ростов» в первых матчах упрекали именно в отсутствии какого-то драйва. Да и сам Карпин признался: «Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом».

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За 10 дней Карпин сначала согласился спасти сборную один раз — пойдя на тяжелейшие для тренера условия (совмещение, да ещё и перед самым стартом сезона), а потом и повторно — уйдя из «Ростова». Клуба, в котором он проработал три с половиной года — больше всех остальных действующих тренеров лиги. Клуба, где у него были идеальные отношения с руководством (и они остаются такими), хороший контракт, отличное взаимопонимание с футболистами и комфортные условия работы в целом. Вместо этого достаточно тёплого и надёжного места Карпин выбрал риск. Контракт с РФС (кстати, не очень-то дорогой) всего лишь до декабря, сумасшедший старт с ключевых матчей в отборе к ЧМ и вполне реальная перспектива остаться к новому году и без сборной, и без клуба. Ну и кто он после этого? Конечно, красавчик.

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А вот руководство РФС в этой истории красавчиками назвать трудно. Кроме того, что Карпина выдернули из клуба в сложнейшей для себя ситуации, поставив трудновыполнимую задачу, там жёстко подставили и «Ростов». Теперь клубу нужно срочно искать нового тренера (и штаб), выправлять ситуацию в таблице (для них ещё хорошо, что прошло всего лишь два тура) и, скорее всего, строить новую команду.

Предыдущий главный тренер, Станислав Черчесов, называл свою работу «государственной» должностью, использовал в публичных выступлениях военные сравнения. Вряд ли подобным будет заниматься тренер нынешний, но если выкрутить на максимум уровень патриотизма в тексте, то Карпин сейчас — герой, который бросил комфорт ради отечества, да ещё и прикрыл собой спины высоких начальников. Если же уровень патриотизма чуть убавить, то для «героя» тренеру ещё надо вывести сборную на чемпионат мира. Но уважения, которое к Карпину и так испытывали, наверное, все в нашем футболе, после такого рискованного поступка добавится ещё больше. А ещё добавится веры, что риск будет оправдан — теперь Карпину в сборной действительно станет проще.

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