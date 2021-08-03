Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» ради сборной России по футболу, почему это правильно, мнение
В РФС жестко подставили «Ростов».
В РФС жестко подставили «Ростов».
На первой
Несмотря на иронию в словах Карпина, сейчас его точно можно назвать спасителем.
РФС ведь оказался практически в безвыходной ситуации — за месяц до главных отборочных матчей сборная осталась без тренера, а с кандидатом номер один на её пост — Штефаном Кунцем — в итоге не договорились. Тогда пришлось идти ва-банк: соглашаться на жёсткие (не по манере, а по сути) условия Карпина с совмещением. Жёсткими эти условия были и для самого Карпина: «Больше всего меня волнует психологическая усталость — хватит ли эмоций и на клуб, и на сборную, — говорил тренер. — После долгих раздумий пришёл к мысли, что хватит». Видимо, не хватило — «Ростов» в первых матчах упрекали именно в отсутствии
За 10 дней Карпин сначала согласился спасти сборную один раз — пойдя на тяжелейшие для тренера условия (совмещение, да ещё и перед самым стартом сезона), а потом и повторно — уйдя из «Ростова». Клуба, в котором он проработал три с половиной года — больше всех остальных действующих тренеров лиги. Клуба, где у него были идеальные отношения с руководством (и они остаются такими), хороший контракт, отличное взаимопонимание с футболистами и комфортные условия работы в целом. Вместо этого достаточно тёплого и надёжного места Карпин выбрал риск. Контракт с РФС (кстати, не
А вот руководство РФС в этой истории красавчиками назвать трудно. Кроме того, что Карпина выдернули из клуба в сложнейшей для себя ситуации, поставив трудновыполнимую задачу, там жёстко подставили и «Ростов». Теперь клубу нужно срочно искать нового тренера (и штаб), выправлять ситуацию в таблице (для них ещё хорошо, что прошло всего лишь два тура) и, скорее всего, строить новую команду.
Предыдущий главный тренер, Станислав Черчесов, называл свою работу «государственной» должностью, использовал в публичных выступлениях военные сравнения. Вряд ли подобным будет заниматься тренер нынешний, но если выкрутить на максимум уровень патриотизма в тексте, то Карпин сейчас — герой, который бросил комфорт ради отечества, да ещё и прикрыл собой спины высоких начальников. Если же уровень патриотизма чуть убавить, то для «героя» тренеру ещё надо вывести сборную на чемпионат мира. Но уважения, которое к Карпину и так испытывали, наверное, все в нашем футболе, после такого рискованного поступка добавится ещё больше. А ещё добавится веры, что риск будет оправдан — теперь Карпину в сборной действительно станет проще.