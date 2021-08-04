Луи ван Гал стал главным тренером сборной Нидерландов

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Соглашение рассчитано вплоть до чемпионата мира в 2022 году включительно. Помогать ван Галу, которому 8 августа исполнится 70 лет, будут Дэнни Блинд, Хенк Фрейзер и тренер вратарей Франс Хук.

«Тренерская работа на уровне национальных сборных, на мой взгляд, является ключевой позицией для дальнейшего развития нашего футбола. Более того, я считаю честью тренировать сборную Нидерландов. У меня мало времени для подготовки к решающим матчам квалификации чемпионата мира. Таким образом, мое внимание сразу же на 100% — к игрокам и работе», — сказал ван Гал.

Ван Гал уже возглавлял сборную Нидерландов с 2000 по 2002 год и с 2012 по 2014 год. На чемпионате мира-2014 он привел голландцев к бронзовым медалям.