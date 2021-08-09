У сборной России проблемы с форвардами, игравшими на Евро. Кого Карпину ставить в атаку?

Дебют Валерия Карпина в сборной России всё ближе. Уже через три недели наша национальная команда во главе с новым тренером сыграет три матча за неделю в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 — с Хорватией (1 сентября, дома), Кипром (4 сентября, в гостях) и Мальтой (7 сентября, дома). Карпин обещал смелый футбол, а значит, ждём большое количество голов в ворота соперников, по крайней мере, во второй и третьей играх.

Но вот вопрос — кто будет эти голы забивать? Похоже, на данном этапе Карпину не стоит надеяться на форвардов, которые были в заявке сборной России на Евро-2020. Дзюба, даже если забыть его отношения с этим тренером, не поражает ворота с игры уже на протяжении семи матчей — трёх на Евро-2020, в Суперкубке России и трёх в РПЛ.

Артем Дзюба и Александр Соболев | Источник: Чемпионат.com

У Соболева статистика не лучше: за «Спартак» он последний раз отличался с игры 3 мая в 28-м туре предыдущего чемпионата, когда огорчил «Арсенал». Потом забил «Химкам» с пенальти и ушёл с поля без гола во встрече с «Ахматом». В новом сезоне РПЛ у Александра пока один мяч с «точки» в ворота «Крыльев Советов». С «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов Соболев просто потерялся на поле. На чемпионате Европы он сыграл всего 40 минут, выходя на замены в матчах с Финляндией и Данией, и отметился там только одним результативным действием — заработал одиннадцатиметровый. Да и тот в неочевидной ситуации: другой судья мог бы расценить падение центрфорварда «Спартака» как дайвинг. Правда, незадолго до Евро-2020 Соболев забил за сборную России в товарищеском матче с Болгарией. Но опять же — с пенальти.

Очевидно, что Дзюба и Соболев не успели нормально подготовиться к сезону из-за Евро-2020. По движению и остроте в июле-августе лучше выглядел Заболотный, забивший с игры «Уфе» и поучаствовавший в голевой атаке в дерби с «Динамо». Однако, как назло, и с ним возникли проблемы: центрфорвард ЦСКА получил мышечную травму. Остаётся ждать обследования, чтобы понять, когда Антон вернётся в строй. Но главное — в каком состоянии он будет к 1 сентября.

Антон Заболотный | Источник: Чемпионат.com

Карпин пока стремится избежать конкретики, отвечая на вопросы о составе сборной России. Его комментарии относительно Дзюбы наводят на мысли о том, что у нашей национальной команды может появиться новый капитан в связи с невызовом старого. Слухи о выборе в пользу Соболева тренер тоже не спешит подтверждать, возможно, по той причине, что его не впечатляет состояние центрфорварда «Спартака».

«Все русские — кандидаты. Говорят, что я сделал выбор в пользу Соболева? Не знаю, кто там что говорит», — отрезал Карпин, беседуя с журналистами на матче «Спартак» — «Нижний Новгород». Действительно, Валерий Георгиевич в непростой ситуации перед дебютом. Хоть главного тренера «НН» Александра Кержакова проси возобновить карьеру!

Вот полузащитники на старте сезона-2021/2022 радуют результативностью: Ерохин наколотил пять мячей в четырёх матчах (с учётом Суперкубка), Фомин — четыре, Жемалетдинов — три. А, например, Кузяев возглавляет список ассистентов РПЛ с тремя голевыми передачами и забил «Локомотиву» в Суперкубке. Повод для Карпина вообще задуматься об игре без чистых нападающих, с ложной «девяткой».

После трёх туров РПЛ только у двух российских форвардов больше одного гола. Два мяча забил… шедший этим летом под Карпина в «Ростов» Комличенко. Во встрече с «Зенитом» он реализовал пенальти, который сам же и заработал. С «Химками» использовал свой момент с игры. Столько же голов у Смолова из «Локомотива». Но, кажется, отношения Фёдора со сборной — это уже история, а не тема настоящего и будущего. ЧМ-2018 слишком глубоко сидит занозой в сердце 31-летнего бомбардира железнодорожников. Хотя не удивит, если Карпин захочет проверить Смолова.

Возможно, в этих обстоятельствах новому тренеру сборной России стоит сделать ставку не на качества конкретного форварда, а на эффективно работающую связку. Выбрать из всех кандидатов того, кому Комличенко проиграл конкуренцию в «Динамо». Речь, как вы догадываетесь, о Тюкавине, чья связка с Захаряном продолжает доставлять удовольствие не только динамовским болельщикам: 19-летний нападающий и 18-летний полузащитник дают команде мощный объём и возможность играть на скорости, а, помимо того, хорошо понимают друг друга на поле. Их вклад в то, что «Динамо» делит первое место с «Зенитом» и «Рубином», на самом деле велик. У форварда — гол в Ростове и заработанный пенальти в Уфе. У хавбека-универсала — гол в Ростове и заработанный пенальти в дерби с ЦСКА. Да, они ещё молоды и неопытны с точки зрения выступлений на высоком уровне, но кого им бояться? Кипра с Мальтой? Или, может, Ловрена, которого парни каждую неделю видят в чемпионате России?

Сандро Шварц в «Динамо» как раз учит Захаряна с Тюкавиным играть в смелый футбол. Современный, интенсивный. И, может быть, Карпин до сих пор не назвал своего фаворита в атаке только потому, что его не спросили про Тюкавина.