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13:54 (мск), источник: Прессбол

Рейтинг ФИФА. Бельгия лидирует, сборная Беларуси потеряла шесть очков, но сохранила 89-е место

Официальный сайт ФИФА опубликовал новую редакцию рейтинга мужских национальных футбольных сборных.

Беларусь
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Источник: Reuters

В нем с 1822 очками продолжает удерживать лидерство Бельгия. Тройку также составляют бразильцы (1798) и французы (1762).

Беларусь потеряла по сравнению с предыдущей версией шесть баллов, однако осталась на прежней 89-й позиции.

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