Рейтинг ФИФА. Бельгия лидирует, сборная Беларуси потеряла шесть очков, но сохранила 89-е место
Официальный сайт ФИФА опубликовал новую редакцию рейтинга мужских национальных футбольных сборных.
Беларусь
Официальный сайт ФИФА опубликовал новую редакцию рейтинга мужских национальных футбольных сборных.
В нем с 1822 очками продолжает удерживать лидерство Бельгия. Тройку также составляют бразильцы (1798) и французы (1762).
Беларусь потеряла по сравнению с предыдущей версией шесть баллов, однако осталась на прежней 89-й позиции.