Карпин фразой «был капитаном» ответил на вопрос о будущем Дзюбы в сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью Нобелю Арустамяну в его YouTube-канале ответил на вопрос о будущем в национальной команде форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Дзюба — капитан сборной России? Был, на Евро. А сейчас я даже пока не знаю, кто будет в сборной, а уж тем более, кто будет капитаном. Сначала надо выбрать 27−28 футболистов и потом выбирать капитана. РФС со мной не проговаривал эту тему: если бы мне навязывали какого-то игрока, меня бы в сборной не было», — сказал Карпин.

Дзюба в сборной первый раз вышел на поле с капитанской повязкой в сентябре 2018 года в матче Лиги наций против Турции.

Ближайший матч сборная России проведет 1 сентября против команды Хорватии в Москве в отборе на чемпионат мира 2022 года.

Дзюба и Карпин неоднократно отпускали критические реплики в адрес друг друга. После ухода из «Спартака» Дзюба рассказывал, что не здоровается с Карпиным, поскольку тот «много сделал нехорошего» для него. Он признавался, что для него «этого человека не существует». Карпин, в свою очередь, в интервью YouTube-каналу «Красава» утверждал, что Дзюбу «никто не душил». А в Instagram своей жены летом 2021 года признался, что до сих пор не здоровается с Дзюбой.

10 августа Карпин провел встречу с Дзюбой в Санкт-Петербурге. Тренер рассказал, что в разговоре с форвардом обсудил важные для него темы, и отметил, что в сборную будут вызываться те, кто нужен команде.