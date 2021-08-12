Карпин фразой «был капитаном» ответил на вопрос о будущем Дзюбы в сборной
По словам главного тренера сборной, пока он даже не знает, кто будет в составе национальной команды в ближайших матчах. А уж тем более, кто будет капитаном.
По словам главного тренера сборной, пока он даже не знает, кто будет в составе национальной команды в ближайших матчах. А уж тем более, кто будет капитаном.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью Нобелю Арустамяну в его
«Дзюба — капитан сборной России? Был, на Евро. А сейчас я даже пока не знаю, кто будет в сборной, а уж тем более, кто будет капитаном. Сначала надо выбрать 27−28 футболистов и потом выбирать капитана. РФС со мной не проговаривал эту тему: если бы мне навязывали
Ближайший матч сборная России проведет 1 сентября против команды Хорватии в Москве в отборе на чемпионат мира 2022 года.
Дзюба и Карпин неоднократно отпускали критические реплики в адрес друг друга. После ухода из «Спартака» Дзюба рассказывал, что не здоровается с Карпиным, поскольку тот «много сделал нехорошего» для него. Он признавался, что для него «этого человека не существует». Карпин, в свою очередь, в интервью
10 августа Карпин провел встречу с Дзюбой в
Карпин занял пост главного тренера сборной России в конце июля, он был назначен вместо Станислава Черчесова.