Карпин: в декабре можно остаться на улице, но кто вам сказал, что я не смогу в сборной?

«У меня жизненный принцип — лучше сделать и пожалеть, чем не сделать, а потом жалеть, что этого не сделал. Да, будет тяжело, да в декабре можно остаться на улице, ничего страшного. Естественно, я всё это понимаю. Что случится? Ничего, буду воспитывать детей, спокойно поеду на пенсию в Эстонию, отдыхать и наслаждаться жизнью. Почему вы все за меня думаете? Кто вам сказал, что я не смогу?» — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.



Ранее Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», чтобы сосредоточиться на работе со сборной России. В национальной команде он сменил Станислава Черчесова, который покинул сборную после неудачного выступления на Евро-2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф.