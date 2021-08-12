Карпин рассказал о возможном возвращении в сборную Акинфеева

«Этот вопрос нужно задавать не мне. В этом вопросе я полностью доверяю тренеру вратарей Виталию Кафанову, он непререкаемый авторитет, лучший тренер вратарей в нашей стране. Все ответы на вопросы по вратарям вы можете получить только у него. Если он скажет, что нужно — без вопросов, я наберу Акинфееву», — сказал Карпин.

В 2018 году Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной. Он выступал за национальную команду на протяжении 15 лет, а сейчас является основным голкипером ЦСКА.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Следующий матч сборная России проведет против команды Хорватии 1 сентября.