«Будет Жеглов»: Губерниев поддержал идею о натурализации Жиго
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о перспективе натурализации французского защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о перспективе натурализации французского защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго.
«Если человек способен быть номером один на своей позиции в футбольном клубе и сборной, то фиг ли думать? 21-й век на дворе — надо натурализовать и все. А эти все игры “давайте лучше своих воспитаем” — это в пользу бедных. Окей, воспитаем, будет лучше — будет играть. Но если есть человек со стороны, который на данный момент лучше, то пусть играет он», — приводит слова Губерниева Sport24.
«Жиго пусть натурализуют. Если он в “Спартаке” будет выглядеть лучше остальных на своей позиции, то я только за, в чем
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил, что поддерживает натурализацию игроков, если это будет приносить пользу национальной команде.