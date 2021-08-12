«Будет Жеглов»: Губерниев поддержал идею о натурализации Жиго

«Если человек способен быть номером один на своей позиции в футбольном клубе и сборной, то фиг ли думать? 21-й век на дворе — надо натурализовать и все. А эти все игры “давайте лучше своих воспитаем” — это в пользу бедных. Окей, воспитаем, будет лучше — будет играть. Но если есть человек со стороны, который на данный момент лучше, то пусть играет он», — приводит слова Губерниева Sport24.

«Жиго пусть натурализуют. Если он в “Спартаке” будет выглядеть лучше остальных на своей позиции, то я только за, в чем проблема-то? Захочет быть россиянином — без проблем, не захочет — не будет. За свою сборную он не заигран, получит паспорт РФ и будет играть. Прекрасно. Будет не Жиго, а Жеглов», — добавил телекомментатор.