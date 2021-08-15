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14:58 (мск), источник: РБК

Скончался чемпион мира и Европы по футболу Герд Мюллер

Герд Мюллер умер в воскресенье на 76-м году жизни.

Германия
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Источник: AP 2021

Чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной ФРГ Герд Мюллер скончался в воскресенье, сообщается на сайте мюнхенской «Баварии». Мюллеру было 75 лет.

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«“Бавария” оплакивает Герда Мюллера, которого не стало рано утром в воскресенье. Сегодня мир замер. Клуб и все его фанаты скорбят», — говорится в сообщении пресс-службы мюнхенского клуба.

Мюллер в качестве футболиста мюнхенской команды выиграл чемпионат и Кубок ФРГ по 4 раза, Кубок европейских чемпионов — 3 раза. Он также по одному разу побеждал в Кубке Кубков УЕФА и Межконтинентальном кубке. Он забил за «Баварию» 566 голов в 607 матчах, что является рекордом.

Выступая за сборную ФРГ, Мюллер становился чемпионом мира в 1974 году и чемпионом Европы в 1972 году.

Также Мюллер два раза завоевывал «Золотые бутсы» (1970, 1972), «Золотой мяч» (1970). Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата ФРГ (365 голов).

В 2015 году Мюллер оказался в доме престарелых из-за болезни Альцгеймера.

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