Скончался чемпион мира и Европы по футболу Герд Мюллер
Герд Мюллер умер в воскресенье на 76-м году жизни.
Герд Мюллер умер в воскресенье на 76-м году жизни.
Чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной ФРГ Герд Мюллер скончался в воскресенье, сообщается на сайте мюнхенской «Баварии». Мюллеру было 75 лет.
«“Бавария” оплакивает Герда Мюллера, которого не стало рано утром в воскресенье. Сегодня мир замер. Клуб и все его фанаты скорбят», — говорится в сообщении
Мюллер в качестве футболиста мюнхенской команды выиграл чемпионат и Кубок ФРГ по 4 раза, Кубок европейских чемпионов — 3 раза. Он также по одному разу побеждал в Кубке Кубков УЕФА и Межконтинентальном кубке. Он забил за «Баварию» 566 голов в 607 матчах, что является рекордом.
Выступая за сборную ФРГ, Мюллер становился чемпионом мира в 1974 году и чемпионом Европы в 1972 году.
Также Мюллер два раза завоевывал «Золотые бутсы» (1970, 1972), «Золотой мяч» (1970). Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата ФРГ (365 голов).
В 2015 году Мюллер оказался в доме престарелых