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11:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба почти не сыграл на глазах у Карпина. Ну и?

Пусть Артём на скамейке запасных вас не пугает.

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Дзюба впервые в этом сезоне остался в запасе РПЛ и сразу вызвал эмоции вокруг. Как это понять? Сергея Семака регулярно спрашивают про форму Артёма, так что приходится повторять классические для футбола слова: «Думаю, у нас не одиннадцать футболистов, а все те, кто в заявке».

Понятно, что не одиннадцать. Понятно, что даже у льва Дзюбы бывают периоды сложной формы, а у тренерского штаба — хитрый план относительно его восстановления и входа в сезон.

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Однако по резонансу и повторяющимся вопросам журналистов кажется: произошло что-то странное, потому что капитан сборной, лидер «Зенита» последних сезонов и непростой в отношениях с тренерами и руководством футболист начинает важные игры (ещё и с одним и тем же соперником) в запасе — так было с «Локо» и в Суперкубке, и в РПЛ.

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Более того, Дзюба довольно протестный футболист: может неожиданно уехать со сборов перед Кубком конфедераций и потом вместе с Кокориным отправить «месседж» Станиславу Черчесову. Но прямо сейчас ситуация (раз обсуждают, значит, точно «ситуация») отдаёт спокойствием и больше похожа на спланированную акцию «Зенита», который готовит 32-летнего Дзюбу к ещё одному мощному сезону.

В чём это проявляется? В аргументированных ответах Семака, которые можно разложить на короткие и понятные тезисы. После них, правда, не хочется строить теории и думать, как отсутствие Дзюбы на поле связано с «Зенитом», Дзюбой, Карпиным и кем-то ещё.

Всё гораздо проще.
  1. На острие атаки «Зенита» доступны две позиции. Азмун и Ерохин сейчас в полном порядке и впереди выходят именно они.
  2. Поздние замены связаны с тем, что в матче с «Локо» питерцам приходилось много обороняться и были нужны игроки, которые бы «балансировали игру». Мостовой и Дзюба — игроки более атакующие и поэтому вышли поздно.
  3. «Всё идет так, как нужно. [Дзюба] работает, хорошо работает», — говорит Семак.

К тому же (если смотреть со стороны) Дзюба буднично разминается перед выходом на замену и с улыбкой выходит на последние минуты. А гипотетический протест выражается в том, что Дзюба, выйдя на 88-й минуте, пускается в борьбу, моментально вгрызается в мяч на левом фланге и прыгает в единоборство (против «Локо» — одна победа в воздухе).

Если вы любите Дзюбу и переживаете персонально за него — не стоит волноваться. Передышка, особенно в лето с чемпионатом Европы, поможет силовому нападающему Дзюбе как раз набраться сил. Если любите «Зенит» и переживаете за нападение команды — наслаждайтесь Ерохиным и Азмуном, который бьёт из любой позиции.

Если любите сборную — просто расслабьтесь.

Карпин поговорил с Дзюбой, и вообще он всё видит. Не пропускает главные матчи и смотрел Артёма уже во втором из четырёх матчей чемпионата.

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Да, в последнем матче Артём провел на поле семь минут, но, как мы знаем, скамейка запасных его всегда мотивировала. Выходил и рвал. Не только в карпинском «Спартаке» (вот так совпадение), тульском «Арсенале» и «Зените» после увольнения Манчини, но и летом 2018 года.

Дзюба ещё может удивить. В том числе и Карпина, который сегодня впервые объявит состав новой сборной России.

Евгений Макров

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Первый тайм: 0:0
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