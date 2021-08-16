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13:25 (мск), источник: РБК

Карпин вызвал в сборную лучшего молодого футболиста России

Арсен Захарян сможет дебютировать в национальной команде уже в сентябре. По итогам прошлого сезона он получил приз как лучший российский футболист до 21 года.

Динамо
РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Атакующий полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян получит вызов в сборную России. Об этом РБК сообщили два источника, не связанных между собой. РБК обратился за комментариями в Российский футбольный союз (РФС).

Для футболиста это уже второй вызов в сборную России. Перед чемпионатом Европы-2020 он вызывался в национальную команду. Однако из-за болезни он не смог дебютировать за нее. По информации РБК от двух источников в армянском футболе, местная сборная также предпринимала попытки уговорить игрока выступать за историческую родину этим летом. Однако Захарян выбрал сборную России. Чтобы на игрока больше не претендовала армянская федерация, его нужно заиграть на официальном уровне за российскую национальную команду.

Расширенный состав сборной России появится в понедельник.
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По итогам прошлого сезона Захарян победил в номинации «Надежда» по итогам сезона 2020/21. Награда вручается РФС лучшему футболисту в возрасте до 21 года. В прошлом сезоне 18-летний игрок провел 13 матчей в РПЛ, забив три мяча. В этом сезоне он провел все четыре игры команды в национальном первенстве и забил один гол.

Дебютный матч нового главного тренера сборной России Валерия Карпина состоится 1 сентября в Москве против хорватов. Четвертого сентября роccияне в Никосии встретятся с Кипром, а 7 сентября в Москве им предстоит матч с Мальтой на домашнем стадионе «Спартака».

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