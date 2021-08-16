Карпин вызвал в сборную лучшего молодого футболиста России
Арсен Захарян сможет дебютировать в национальной команде уже в сентябре. По итогам прошлого сезона он получил приз как лучший российский футболист до 21 года.
Арсен Захарян сможет дебютировать в национальной команде уже в сентябре. По итогам прошлого сезона он получил приз как лучший российский футболист до 21 года.
Атакующий полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян получит вызов в сборную России. Об этом РБК сообщили два источника, не связанных между собой. РБК обратился за комментариями в Российский футбольный союз (РФС).
Для футболиста это уже второй вызов в сборную России. Перед чемпионатом Европы-2020 он вызывался в национальную команду. Однако
По итогам прошлого сезона Захарян победил в номинации «Надежда» по итогам сезона 2020/21. Награда вручается РФС лучшему футболисту в возрасте до 21 года. В прошлом сезоне 18-летний игрок провел 13 матчей в РПЛ, забив три мяча. В этом сезоне он провел все четыре игры команды в национальном первенстве и забил один гол.
Дебютный матч нового главного тренера сборной России Валерия Карпина состоится 1 сентября в Москве против хорватов. Четвертого сентября роccияне в Никосии встретятся с Кипром, а 7 сентября в Москве им предстоит матч с Мальтой на домашнем стадионе «Спартака».