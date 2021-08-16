Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России на ближайшие матчи
Дзюба был капитаном сборной с 2018 года, его не вызывали в команду только после скандала с интимным видео. В сентябре россияне проведут три отборочных матча к чемпионату мира 2022 года.
Дзюба был капитаном сборной с 2018 года, его не вызывали в команду только после скандала с интимным видео. В сентябре россияне проведут три отборочных матча к чемпионату мира 2022 года.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не вошел в состав сборной России на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом РБК сообщили два источника, не связанных между собой. РБК обратился за комментариями в Российский футбольный союз (РФС).
Информацию о невызове Дзюбы также подтверждает «Спорт-Экспресс».
Это будут первые матчи для Валерия Карпина во главе национальной команды. Россиянам в сентябре предстоит провести три встречи:
1 сентября — с командой Хорватии в Москве; 4 сентября — в Никосии с киприотами; 7 сентября — в Москве с мальтийцами.
В последний раз Дзюба не вызывался в национальную сборную в ноябре прошлого года
Дзюба и Карпин неоднократно отпускали критические реплики в адрес друг друга. После ухода из «Спартака» Дзюба рассказывал, что не здоровается с Карпиным, поскольку тот «много сделал нехорошего» для него — вплоть до того, что «этого человека не существует». Карпин, в свою очередь, в интервью
10 августа Карпин провел встречу с Дзюбой в
Дзюба с 2018 года был капитаном национальной команды. В интервью Нобелю Арустамяну Карпин на вопрос о будущем 32-летнего форварда в сборной заявлял, что тот «был капитаном сборной», а пока тренер не знает, кто будет капитаном дальше.
Карпин занял пост главного тренера сборной России в конце июля: он был назначен вместо Черчесова.