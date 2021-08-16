Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России на ближайшие матчи

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не вошел в состав сборной России на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом РБК сообщили два источника, не связанных между собой. РБК обратился за комментариями в Российский футбольный союз (РФС).

Информацию о невызове Дзюбы также подтверждает «Спорт-Экспресс».

Это будут первые матчи для Валерия Карпина во главе национальной команды. Россиянам в сентябре предстоит провести три встречи:

1 сентября — с командой Хорватии в Москве; 4 сентября — в Никосии с киприотами; 7 сентября — в Москве с мальтийцами.

В последний раз Дзюба не вызывался в национальную сборную в ноябре прошлого года из-за скандала с интимным видео. Станислав Черчесов тогда объяснил свое решение тем, что хотел оградить нападающего и всю команду от лишнего негатива. Из-за скандала Дзюба пропустил товарищескую игру против Молдавии (0:0), а также матчи Лиги наций против Турции (2:3) и Сербии (0:5). Впоследствии он вернулся в команду, и вновь в качестве капитана.

Дзюба и Карпин неоднократно отпускали критические реплики в адрес друг друга. После ухода из «Спартака» Дзюба рассказывал, что не здоровается с Карпиным, поскольку тот «много сделал нехорошего» для него — вплоть до того, что «этого человека не существует». Карпин, в свою очередь, в интервью YouTube-каналу «Красава» утверждал, что Дзюбу «никто не душил». А в Instagram своей жены летом 2021 года признался, что до сих пор с ним не здоровается.

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10 августа Карпин провел встречу с Дзюбой в Санкт-Петербурге. Тренер рассказал, что обсудил с форвардом важные для него темы, и отметил, что в сборную будут вызываться те, кто нужен команде.

Дзюба с 2018 года был капитаном национальной команды. В интервью Нобелю Арустамяну Карпин на вопрос о будущем 32-летнего форварда в сборной заявлял, что тот «был капитаном сборной», а пока тренер не знает, кто будет капитаном дальше.