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15:59 (мск), источник: Sports.Ru

Дзюба, Соболев, Сафонов, Шунин, Семенов и Жирков не вызваны в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин представил список футболистов, которые будут готовиться к матчам квалификации ЧМ-2022.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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В команду не вызвали ряд игроков, выступавших на Евро-2020.

В состав на матчи отборочного турнира чемпионата мира не вошли вратари Антон Шунин («Динамо») и Матвей Сафонов («Краснодар»), защитники Андрей Семенов («Ахмат»), Юрий Жирков (свободный агент, ранее — «Зенит») и Роман Евгеньев («Динамо»), полузащитник Магомед Оздоев («Зенит»), а также нападающие Артем Дзюба («Зенит») и Александр Соболев («Спартак»).

Отметим, что Оздоев в начале сезона выбыл на 2−3 месяца из-за травмы колена.

Тренерский штаб национальной команды включил 31 футболиста в состав на осенние матчи отборочного турнира.

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Захарян, Смолов, Зобнин, Фернандес, Максименко, Тюкавин, Самошников, Песьяков, Осипенко и Терехов вызваны в сборную России.

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