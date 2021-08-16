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16:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин — о составе сборной России на матчи отбора ЧМ-2022: в атаке столб больше не нужен

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о списке игроков, вызванных в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«Состав сборной, который назвал Карпин, не имеет смысла анализировать поимённо. Только списком. Вызваны игроки, которые прямо сейчас играют за свои клубы и находятся в хорошей форме. Надо помнить, что впереди ещё один и даже полтора тура чемпионата России: список может и расшириться. Это о Дзюбе в первую очередь.

Вызваны практически все дееспособные защитники. Это разумно, возможны самые разные варианты, в том числе игра в три центральных. Ради этого, в частности, вызван Кудряшов. В полузащите очевидный крен в пользу атаки. С теми, кто способен в центре защищаться, всё яснее, это понятно. В атаке столб больше не нужен. Если столб придёт в себя, он появится. Он не необходим», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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