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16:33 (мск), источник: Чемпионат.com

У «Локомотива» наибольшее представительство в сборной России

Сразу пять представителей «Локомотива» были вызваны в сборную России на сентябрьские матчи.

Локомотив
РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» получит наибольшее представительство в национальной команде. На втором месте по количеству вызванных в сборную игроков — «Зенит», ЦСКА и «Спартак». Эти клубы отправят в сборную по четверых футболистов.

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Если говорить о российских легионерах, то в сборную были вызваны лишь три футболиста, выступающих за границей, это Алексей Миранчук из «Аталанты», Фёдор Кудряшов, представляющий «Антальяспор» и Александр Головин, выступающий за «Монако».

В сентябре сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. Россияне сыграют со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.

Напомним, что Валерий Карпин возглавил сборную России после Евро-2020.

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