Карпин справедливо не вызвал Дзюбу и Соболева, но у России дыра в опорной зоне и нет основного вратаря

В понедельник Валерий Карпин назвал игроков, которые будут готовиться к сентябрьским матчам квалификации ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.

В списке сборной России нет Артема Дзюбы и Александра Соболева (об этом — отдельно). Из участников Евро также нет Антона Шунина, Матвея Сафонова, Андрея Семенова, Юрия Жиркова, Романа Евгеньева и Магомеда Оздоева.

Среди выбранных Карпиным — Арсен Захарян, Александр Максименко, Константин Тюкавин, защитник «Сочи» Сергей Терехов и Максим Осипенко из «Ростова».

Дзюбы и Соболева нет в сборной — все по делу

Главная сенсация первого списка сборной России на отборочные матчи от Валерия Карпина — это отсутствие Артема Дзюбы и Александра Соболева, двух лучших российских бомбардиров РПЛ в прошлом сезоне.

На самом деле это сенсация только с точки зрения статуса — в том числе из-за количества голов Дзюбы и Соболева в прошлом сезоне. Плюс Дзюба был капитаном при Черчесове, а Соболев был второй атакующей опцией на Евро. Например, он вышел в матче с Данией, когда нужно было спасать, и заработал пенальти.

Но по качеству игры в начале сезона ни Дзюба, ни Соболев не соответствуют вызову в сборную. Наверняка они это понимают и сами. Соболев публично высказывал недовольство своей формой. Дзюба признавался, что после Евро находился не в лучшем психологическом состоянии.

Похоже, это влияет на игру Дзюбы не меньше, чем-то, что у него фактически не было отпуска: сразу тренировки после окончания чемпионата, Евро, потом отдых 10 дней, окончание сбора в Австрии с «Зенитом» и старт РПЛ.

Ничего удивительного, что в матче против «Локомотива» Дзюба остался в запасе и вышел лишь под конец.

У Соболева — похожая история с нагрузками (разве что меньшее игровое время на Евро), которая наложилась на смену тренера в «Спартаке». Пока при Витории москвичи испытывают большие структурные сложности на обеих половинах поля, а форма Соболева (как, например, и Ларссона) не позволяет «Спартаку» решать матчи за счет индивидуальных действий.

Невызов Дзюбы и Соболева, именно вместе — абсолютно по делу.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»).

Совсем непонятно, что с Сафоновым, который неплохо провел матчи с Финляндией и Данией на Евро-2020, и казался первым номером на годы. Этот сезон Матвей начал не очень уверенно (например, чуть не стал автором автогола в первом туре с «Уралом»). На выходных он почему-то оказался в запасе вчера против «Арсенала». Может быть, у Сафонова какое-то повреждение, которое не позволило поехать в сборную.

По продвинутой статистике в прошлом чемпионате Гилерме пропустил больше, чем ожидалось — на 2,87 гола. Это предпоследний результат лиги, хуже был только вратарь «Тамбова» Родион Сямук.

Максименко был четвертым по этому показателю — ниже Лантратова, Помазуна и Гудиева (то есть лучше всех из вызванных Карпиным).

Но при этом у Максименко было несколько ошибок в ключевых матчах. Например, он дважды ошибся в гостях с «Зенитом» при ударах со средней дистанции из-за штрафной. Но сейчас нет молодежной сборной, нет Сафонова. Возможно, вызов Максименко связан именно с отсутствием Матвея.

Вызов Песьякова точно нужно ассоциировать с его знакомством с Кафановым, который теперь будет выбирать первого номера сборной.

В прошлом сезоне Песьяков был неплох на линии — предотвратил 3,3 гола в ворота «Ростова». 75% сэйвов — это не супер, но это нормальный результат (у Максименко было 76%). Из вызванных больше всех у Дюпина — 78%.

Плюс, как мы знаем, Песьякова Карпин давно любит за игру ногами — правда, непонятно, насколько это будет востребованным.

Если это понадобится в сборной, то, возможно, лучшим кандидатом выглядит Дюпин. Он одинаково хорошо пасует и правой, и левой ногой, очень агрессивен на выходах.

Из-за отсутствия Сафонова и неочевидного выбора остальных кандидатов Кафановым не ясно, кто будет основным.

Наверное, по стабильности в последние пару сезонов заслужил Дюпин — в начале этого суперявных ошибок у него тоже не было.

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»).

Марио остался в сборной — у Карпина отпала необходимость в выборе дублера для Караваева (основным вариантом казался Сергей Петров, но он снова травмировался). Эта пара вызывалась бы и при Черчесове.

Дивеев, Джикия — то же самое, они наверняка будут в старте, если Карпин решит сыграть в четыре защитника. Если Россия выберет вариант с тремя центральными защитниками против Хорватии, у тренера есть три альтернативы: Чистяков (скорее на месте страхующего), Кудряшов (левого центрального, тогда страхующий — Джикия) и Терехов (такая же ситуация, как и Кудряшова).

О возможном вызове Терехова я писал еще перед австрийским сбором к Евро-2020. Сергей прекрасно адаптирован к системе с тремя центральными защитниками — раньше закрывал весь левый край, два года назад начал использоваться и в центре обороны. Качественный пас с левой, подключения в финальную треть и даже внезапные открывания в самой штрафной (например, дубль в ворота «Партизана» на прошлой неделе) — вызов Терехова полностью оправдан.

Чистяков проводит третий сезон в РПЛ — за этот период он лучший центральный защитник России вверху (79,9%, например, у Осипенко — 66,8%, у Дивеева — 65,1%). Атлетизм и знакомство с Карпиным (сезон в «Ростове"-2019/20) — главные преимущества Дмитрия. Сейчас Чистяков не выглядит слабее Ловрена, но это — проблемы хорвата (и всего «Зенита»), а не следствие резкого прогресса Дмитрия в выборе позиции и первом пасе.

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Самошников — единственный левый защитник РПЛ в списке, играющий в четверке. Если Карпин выберет именно такой вариант, Илья, видимо, будет конкурировать с Кудряшовым. Самошников очень агрессивен, он лучший в РПЛ по сумме отборов и перехватов.

Осипенко и Магкеев — главные оборонительные сюрпризы от Карпина. Вызов Осипенко можно объяснить только совместными годами в «Ростове» (и это не так плохо, Карпин просто знает Осипенко лучше, чем, например, Семенова) — на старте сезона Максим, как и вся защита «Ростова», находится в плохом состоянии.

Магкеев ворвался в старт «Локомотива» из-за непонятной истории с Пабло в начале сезона (а, может, банально и из-за отвратительной игры бразильца в Суперкубке) и отсутствия в заявке в последних матчах Мурило. Игровая практика в топ-клубе — пожалуй, это главный плюс Магкеева к середине августа 2021-го. Можно еще добавить универсализм, но вряд ли Стас пригодится Карпину в опорной зоне — там достаточно других кандидатов.

Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо»), Арсен Захарян («Динамо»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»), Денис Макаров («Динамо»).

Головин и Миранчук — лучшие созидающие игроки России, тут все понятно.

Ерохин — самый результативный игрок РПЛ (5 участий в голевых атаках), Жемалетдинов — второй (4).

Захарян — третий в РПЛ по передачам под удар, второй — по передачам под удар с игры, второй — по их качеству. Начинал сезон на правом краю полузащиты, теперь играет слева, по ходу матчей может переходить на позицию восьмерки.

Фомин без проблем шагнул на новый уровень в «Динамо», вызывался в сборную на Евро, блестяще исполняет пенальти — тоже без сомнений.

Кузяев, несмотря на излишнюю агрессию и удаление в матче с «Локомотивом», неплохо начал сезон в гибридной роли — правый полузащитник при обороне, правый центральный в ромбе при атаке. Еще одна бесспорная позиция.

Макаров — один из немногих чистых фланговых полузащитников в списке. Последний год Денис точно провел стабильнее и качественнее Бакаева. С Ионовым Макарова сложнее сравнивать из-за стиля и разных сильных качеств.

Ионов — еще один игрок, знакомый с Карпиным по «Ростову». Алексей по-прежнему в топе по открываниям за спину, также все неплохо с игровой дисциплиной. В четырех турах Ионов сделал 7 передач под удар с игры — это третий показатель РПЛ. Конечно, Алексею будет трудно претендовать на постоянный старт в сборной Карпина, но под определенную функцию он может пригодиться.

Теперь — о спорном. После неудачного Евро (и дело не столько в ассисте на Польусена в Копенгагене) Зобнин так и не пришел в себя: почти во всех матчах сезона в опорной зоне «Спартака» — дыра. Текущая форма Зобнина — грусть, но по общему качеству, конечно, он — игрок сборной.

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Мухин — второй в лиге по прессинг-действиям и первый — по овладеваниям после них (вместе с Рассказовым), но в не выстроенном центре поля ЦСКА стиль Максима скорее вредит. Выдергивания с позиции оголяют опорную зону — там у армейцев возникают проблемы при любой схеме (хотя Мухин — точно не единственный источник трудностей, можно вспомнить безобразный выход на замену Бистровича в матче с «Динамо»).

Баринов далек от формы, которую он показывал до крестов, когда даже в сборной рассматривался как игрок старта. Но тут мы возвращаемся к форме всех, кто может сыграть в опорной зоне — мимо сборной можно было прокатить и Зобнина, и Мухина, и Баринова, а Оздоев отсутствует из-за травмы. Поэтому вызов Романа, Максима и Дмитрия тоже можно объяснить — лучшие опорники РПЛ сейчас не имеют российского паспорта.

Бакаев набирает по сравнению с прошлым сезоном — сейчас он второй игрок «Спартака» по вкладу в атаки с ударами (удары и передачи под удар). При этом Зелимхан — с отрывом лучший по передачам под удар с игры (12, у Крала — 5). Этого явно недостаточно, чтобы считать «Спартак» Витории идейной командой с отстроенной атакой, но индивидуально Бакаев неплох. По игре летом 2021-го его вызов не удивляет так, как, например, присутствие в списке Осипенко.

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Никаких вопросов по Смолову. Постоянное место в старте «Локомотива» на старте сезона, 3 гола, 2 из которых — с игры, больше из россиян забили только Ерохин, Жемалетдинова (оба — в сборной) и Гамид Агаларов из «Уфы», неожиданно сверкнувший в конце матча с «Динамо». Смолов — один из лидеров РПЛ по ударам (12, столько же у Азмуна, Ерохина и Шиманьски), а также игрок из топ-20 по передачам под удар с игры (4, лучший результат в «Локо» вместе с Рыбчинским). По сумме ударов и ключевых пасов Федор — третий игрок лиги (18) после Шиманьски и Ивана Облякова.

Заболотный получил мышечную травму в третьем туре — если восстановится за полторы недели, тоже заслуженно в сборной. В отсутствие Дзюбы и Соболева Заболотный станет главным адресатом для верховых передач (они наверняка будут и при Карпине, хоть и на определенных отрезках матчей).

Вызов Тюкавина, возможно, продиктован живым впечатлением Карпина от нападающего «Динамо». Матч первого тура против «Ростова» — самый яркий для Тюкавина в этом сезоне, в гостевых матчах против «Уфы» и «Ахмата» он почти не угрожал чужим воротам (1 удар), а против «Ахмата» не был эффективен даже в подыгрыше.

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К выбору Карпина почти не подкопаться — все, кто сейчас находится в лучшей форме, вызваны в сборную.