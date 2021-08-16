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17:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валерий Карпин: В сборной России меня напрягает вообще все

Главный тренер сборной России рассказал о выборе состава национальной команды на отборочные матчи к ЧМ-2022.

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«Меня напрягает вообще все — центральные защитники, крайние, нападающие. Напрягает состояние футболистов. Те же Дзюба и Соболев не в лучшей форме. Много вещей.

Марио просил замену, Самошников просил замену. Все это напрягает.

Не напрягает ситуация в Новогорске, все готово к встрече сборной», — сказал Карпин.

Первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии.

Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.

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