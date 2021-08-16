Валерий Карпин: В сборной России меня напрягает вообще все

Уткин — о составе сборной России на матчи отбора ЧМ-2022: в атаке столб больше не нужен

«Меня напрягает вообще все — центральные защитники, крайние, нападающие. Напрягает состояние футболистов. Те же Дзюба и Соболев не в лучшей форме. Много вещей.



Марио просил замену, Самошников просил замену. Все это напрягает.



Не напрягает ситуация в Новогорске, все готово к встрече сборной», — сказал Карпин.