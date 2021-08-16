Валерий Карпин: В сборной России меня напрягает вообще все
Главный тренер сборной России рассказал о выборе состава национальной команды на отборочные матчи к ЧМ-2022.
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Главный тренер сборной России рассказал о выборе состава национальной команды на отборочные матчи к ЧМ-2022.
«Меня напрягает вообще все — центральные защитники, крайние, нападающие. Напрягает состояние футболистов. Те же Дзюба и Соболев не в лучшей форме. Много вещей.
Марио просил замену, Самошников просил замену. Все это напрягает.
Не напрягает ситуация в Новогорске, все готово к встрече сборной», — сказал Карпин.
Первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии.
Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.