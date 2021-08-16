Карпин: Конфликт с Дзюбой не то, что исчерпан, мне не до этого

«Отношения с Дзюбой? Тренер и игрок. Какие еще могут быть? Мы с ним пообщались больше часа. Конфликт на этом не то, что исчерпан, мне не до этого.



Если он сможет приносить пользу, он будет в сборной. Он сказал, что готов, хочет и мечтает играть в сборной», — сказал Карпин.