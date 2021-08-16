Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Сочи
Химки
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Вильярреал
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
Эльче
Атлетик
Футбол. Зарубежный
15.08
Барселона
Реал Сосьедад
42
Футбол. Зарубежный
15.08
Марсель
Бордо
22
Футбол. Зарубежный
15.08
Севилья
Райо Вальекано
30
Все события
Фоторепортажи
9«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
47Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр
17:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпин: Конфликт с Дзюбой не то, что исчерпан, мне не до этого

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об отношениях с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой, который не попал в состав национальной команды на отборочные матчи к чемпионату мира-2022.

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Дзюба, Соболев, Сафонов, Шунин, Семенов и Жирков не вызваны в сборную России

«Отношения с Дзюбой? Тренер и игрок. Какие еще могут быть? Мы с ним пообщались больше часа. Конфликт на этом не то, что исчерпан, мне не до этого.

Если он сможет приносить пользу, он будет в сборной. Он сказал, что готов, хочет и мечтает играть в сборной», — сказал Карпин.

Первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии.

Эта встреча с высокой долей вероятности пройдет не в «Лужниках», как запланировано изначально, а на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке.

Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.

 Самое страшное открытие недели: футболистам смешно от мысли, что они могут выиграть
«Скажу как есть: он реально больной». Олдскульные бойцы вспоминают юного Дацика
Сборная России объявила состав на матчи отбора к ЧМ-2022
«В атаке столб больше не нужен». Уткин – о составе сборной
Карпин прав по Дзюбе и Соболеву, но у России дыра в опорной зоне
Общий долг «Барселоны» составляет почти 1,5 млрд евро
Фукс сыграл в России всего 12 минут и уже готов уехать в Испанию
В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь