Валерий Карпин: Завтра поеду в Милан общаться с Миранчуком, послезавтра в Монако — с Головиным
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о составе команды в преддверии матчей квалификации ЧМ-2022.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о составе команды в преддверии матчей квалификации ЧМ-2022.
— Много центральных защитников. Рассматриваете схему с тремя центральными?
— Много, это сколько? Я вижу пять человек. В схеме с тремя защитниками Федор Кудряшов может еще сыграть, Сергей Терехов — тоже.
Федор еще не в оптимальной форме. Тренер «Антальяспора» сказал ему, что не выпустит его на первый матч. Посмотрим на его состояние.
Общался с Денисом Черышевым, Головиным и Миранчуком. Мы договаривались о встрече.
Завтра поеду в Милан общаться с Алексеем Миранчуком, послезавтра — в Монако общаться с Александром Головиным.
— Вызов Константина Тюкавина — курс на омоложение сборной?
— Это те футболисты, которые сейчас в оптимальной форме.
Если Тюкавин и Захарян будут не в оптимальной форме, не появятся в сборной.
— Есть ли намерение заиграть Арсена Захаряна, чтобы его не вызвали в сборную Армении?
— Нет намерения заигрывать никого просто так. Если он будет полезен, то выйдет.
— Марио Фернандес тоже был травмирован. Как его состояние?
— Он готовится к следующему туру, — сказал Карпин.