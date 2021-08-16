Валерий Карпин: Завтра поеду в Милан общаться с Миранчуком, послезавтра в Монако — с Головиным

— Много центральных защитников. Рассматриваете схему с тремя центральными?

— Много, это сколько? Я вижу пять человек. В схеме с тремя защитниками Федор Кудряшов может еще сыграть, Сергей Терехов — тоже.

Федор еще не в оптимальной форме. Тренер «Антальяспора» сказал ему, что не выпустит его на первый матч. Посмотрим на его состояние.

Общался с Денисом Черышевым, Головиным и Миранчуком. Мы договаривались о встрече.

Завтра поеду в Милан общаться с Алексеем Миранчуком, послезавтра — в Монако общаться с Александром Головиным.

— Вызов Константина Тюкавина — курс на омоложение сборной?

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— Это те футболисты, которые сейчас в оптимальной форме.

Если Тюкавин и Захарян будут не в оптимальной форме, не появятся в сборной.

— Есть ли намерение заиграть Арсена Захаряна, чтобы его не вызвали в сборную Армении?

— Нет намерения заигрывать никого просто так. Если он будет полезен, то выйдет.

— Марио Фернандес тоже был травмирован. Как его состояние?