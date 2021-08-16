«Дзюба сейчас никакой, Соболев деградирует. Все логично». Орлов — о составе сборной
Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о составе сборной России на матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой.
Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о составе сборной России на матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой.
— Главная новость дня — Артем Дзюба вне состава сборной России.
— Ну он же не в форме. Зачем его звать? Сейчас Дзюба никакой. Думаю, Карпин еще предоставит ему шанс, но для этого Артему надо пробиться в состав «Зенита». Все очевидно. Раз он в таком состоянии, как он будет выступать за национальную команду?
— Но первый матч у нас с хорватами. Может быть, стоило
— Повторяю: он не в форме. Какой смысл его брать? Да ему самому будет стыдно… Правильная пауза. Начнет играть в основе «Зенита», забивать — получит вызов. Но мне кажется, ему будет очень сложно в этом сезоне.
— Почему?
— Все это напоминает многие истории советских спортсменов. Сумасшедший взлет, а потом болезненное падение… Ну вы же видите, что сейчас пишут про Дзюбу болельщики. Я, правда, за него заступился.
— Каким образом?
— Привел в пример Джеко, которого в 35 лет позвали в «Интер». Значит, все зависит от характера Дзюбы. Найдет ли он в себе мотивацию? Вопрос. Сейчас ведь еще и бразилец добавится — Клаудиньо. Мне, кстати, говорили, что его предлагали «Динамо», но москвичам он не подошел. А против «Локомотива» «Зенит» хорошо играл и без Дзюбы. Азмун прекрасно выглядел!
— Что происходит с Соболевым?
— Он деградирует, остановился в росте. Тут тоже все логично, если говорить о составе сборной. Сейчас он совсем другой! Соболев и сам это понимает. То же самое могу сказать и про Шапи из «Краснодара». Куда все пропало? Не развиваются эти ребята, не прибавляют
— Значит, ставку в атаке Карпин будет делать на Смолова?
— Возможно. Но Федор мало работает на поле без мяча. Здесь и к нему есть вопросы. Где движение? В принципе он опытный, способен выдавать неплохие отрезки. Однако на длинной дистанции он уже несколько лет высокий уровень не держит. Когда Дзюба находился в форме, он был, конечно, полезнее. Но сейчас имеем то, что имеем.
— Тюкавин нравится?
— Знаете, в нем
— Чем он вам не угодил?
— Прямолинейный! Бегает по одному и тому же маршруту. А вот Макаров другой, непредсказуемый! Не удивлюсь, если он будет выходить в основе сборной. Почему? Здорово работает с мячом, убирает защитников на замахе. У него действительно сильный удар. Он может стать одной из ключевых фигур.
— А Захарян?
— Пока еще молод. Нужно набраться опыта. Зрелости не хватает. Поэтому все 90 минут он не может еще проводить на высоком уровне. Но в этом и состоит искусство тренера: когда выпустить, когда придержать и так далее.
— Карпин вызвал Бакаева.
— Я этому очень рад. Бакаев же взрывной игрок, скоростной. Он мне напоминает молодого Ионова. Тот тоже был резкий, а сейчас играет в
— Не в лучшую сторону?
— Когда он только пришел в «Зенит», то хотел участвовать в каждом эпизоде. Бил штрафные, приходил на угловые. А сейчас он от этого отказался. Мол, пусть другие делают. Так это же неправильно! Ты должен оставаться лидером — тебе же капитанскую повязку дали. А он что делает при угловых у своих ворот?
— Что?
— Ленится выпрыгивать… Наступил
— А кто лидер в этой сборной? Раньше таковым считался Дзюба.
— Пока лидера нет, не видно. Дзюба выполнял эти функции на домашнем чемпионате мира.
— Головин не подходит на роль лидера?
— Подумал о нем. Но пока еще не готов. Со временем может стать, да. Помню, во время чемпионата Европы Игорь Корнеев задался вопросом: почему Головин не берет инициативу на себя? Футбол ведь в
— Хоть
— Да я бы не сказал. По идее Карпин вызвал сильнейших. Не знаю… Может быть, стоило еще пригласить Скопинцева из «Динамо».
— Кто будет основным вратарем? Вновь Гильерме?
— Посмотрим. Шунина не вызвали: с «Ахматом» он сыграл неудачно, пропустил со штрафного. Мне кажется, надо сделать ставку на Дюпина. Сейчас он самый яркий и надежный, я бы ему отдал предпочтение.