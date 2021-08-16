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19:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Меня в сборной напрягает вообще все». Карпин — о составе на сентябрьские матчи

Пресс-конференция главного тренера национальной команды.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник был объявлен состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Сразу после появления списка на вопросы журналистов ответил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

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Дзюбов и Соболев не в лучшей своей форме

— Хочу сказать, что это полу-расширенный список или удлиненный, а не расширенный, — начал Карпин. — 31 игрок попал в этот список, все может поменяться из-за травм. Также не все могут доехать до сбора в Новогорске. Окончательный список будет после 23 числа, кто-то может отвалиться.

— Расскажите о линии нападения. Вы вызвали Заболотного с повреждением, но не вызвали Дзюбу и Соболева.

— У Заболотного пока еще травма, но по словам доктора, он уже готовится к игре следующего тура против «Ахмата». Что касается Дзюбы и Соболева, они сейчас не в лучшей своей форме по разным причинам. Артем даже не попал вчера в состав «Зенита». Я считаю, что для игры за сборную футболист сначала должен проявлять себя за клуб.

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— Как прошло ваше общение с Дзюбой?

— Я общался не с Дзюбой, а со всеми футболистами. Мы разговаривали по телефону, там я не говорю, кого и когда вызову. Любой футболист может не попасть в список сборной.

— Какие у вас отношения с ним?

— Тренер и игрок. Какие еще могут быть? Мы с ним пообщались больше часа. Конфликт на этом не то что исчерпан, мне не до этого. Если он сможет приносить пользу, он будет в сборной. Он сказал, что готов, хочет и мечтает играть в сборной.

— Объясняли ли вы Дзюбе и Соболеву причину их невызова?

— Нет. Я всем сразу говорил, что будем брать тех, кто показывает себя лучше на данный момент.

— Смолов — лучший русский форвард?

— Я бы не стал так конкретно говорить, есть разноплановые нападающие. Тюкавин, Смолов, Дзюба, Заболотный, Комличенко, Соболев все разноплановые. Тут важно, как мы собираемся строить игру.

— Как он изменился после игры в Испании?

— Не стал ни хуже, ни лучше. Сейчас он выглядит хорошо, что будет дальше — не знает никто.

Напрягает отсутствие первого номера на вратарской линии

— Почему остановились на таком списке вратарей?

— Вратарей выбирал Кафанов. Он в них уверен, общался с Гильерме, Песьяковым. Сегодня пообщается с Максименко. Пока не разговаривали с Дюпиным, но он его знает. Возможно, кого-то в этом списке не хватает, но это уже вкусовщина. У нас в списке есть Лантратов, Сафонов, Кержаков. Но последнее слово за Кафановым.

— Не напрягает отсутствие первого номера?

— Меня очень многие вещи напрягают. Одна из них в том, что у нас нет безоговорочного первого номера. Это касается и некоторых других позиций, нет четкого стартового состава.

— Общались с Акинфеевым?

— Кафанов общался с Акинфеевым. Игорь отказался, сказал, что ему нужно проводить время с семьей и клубом. В 33 года это нормально.

— Песьяков в сборной для поддержания атмосферы?

— Песьяков в сборной не для поддержания атмосферы, а для конкуренции.

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Завтра лечу общаться с Миранчуком и Головиным

— Как будет определяться капитан?

— Капитан будет определяться на сборах, вне зависимости от присутствия или отсутствия Дзюбы. Когда мы все соберемся, пообщаюсь с футболистами уже не один на один, а со всеми вместе. Потом посмотрим, как будем назначать капитана. Пока это меня мало волнует.

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— Почему так много центральных защитников?

— Мало — это сколько? Прямо центральных защитников здесь пять человек. Схема с тремя центральными возможна, но мы посмотрим, кто в итоге будет. Кудряшов начал тренироваться, посмотрим на него в туре и будем решать.

— Общались ли с Денисом Черышевым?

— С Черышевым, Миранчуком и Головиным общались по телефону. Завтра вылетаю в Милан к Алексею, потом в Монако к Александру.

— Вызов Тюкавина и Захаряна — курс на омоложение сборной?

— Не расценивал бы так. На данный момент это оптимальный список. Они не попадут, если не будут показывать хорошую игру.

— Вы планируете заигрывать Захаряна?

— У меня нет намерений кого-то заигрывать просто так. Если он хорошо играет, он попадает.

— У Марио Фернандеса было повреждение.

— Он уже готовится к следующему туру.

— Как не допустить повтора провала Евро?

— Если результат будет положительный, все будут хлопать в ладоши. Если нет — наоборот. Все как обычно.

— Что думаете о проекте по изменению лимита на легионеров?

— Не изучал этот проект, мне не до этого. Мое отношение к лимиту вы знаете с 2008 года. Если не выигрывают конкуренцию здесь, пусть играют в Чехии, Финляндии, еще где-то.

— На какой позиции видите Головина?

— Головин может играть на разных позициях. Вообще у нас футболисты могут попадать на разные позиции, тем более игроки такого уровня, как Головин или Миранчук.

Общий список кандидатов — где-то 55 человек

— Вы сказали, что вас много напрягает. Что именно?

— Меня напрягает вообще все — центральные защитники, крайние, нападающие. Напрягает состояние футболистов. Те же Дзюба и Соболев не в лучшей форме. Много вещей. Марио просил замену, Самошников просил замену. Все это напрягает. Не напрягает ситуация в Новогорске, там все готово к встрече сборной.

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— Объясните вызов Осипенко. Раньше он не попадал в сборную.

— То, что Осипенко не вызывался раньше, — вопрос не ко мне. Он вполне может выйти на поле в определенных обстоятельствах. Конечно, мне хотелось бы больше футболистов, которые знают мои требования в том числе и в быту. Времени мало. Шомуродова, Зайнутдинова и Еременко с удовольствием бы вызвал не из-за уровня, а из-за того, что они меня понимают.

— Может ли в сборную попасть Пиняев? Или это ему навредит?

— Не считаю возраст какой-то преградой. Если у игрока нормально с головой, то он и в 15 лет нормально все воспримет.

— Рассматривали ли вы Жиркова?

— Насколько знаю, пока он без команды. Если мы его нигде не видели, как мы можем вызывать его в сборную?

— Вы изучали отчеты о сборной в аналитическом центре РФС?

— Я все изучал, что-то главное выделить не могу.

— Следите ли вы за Иваном Сергеевым?

— Мы смотрим пристально за всеми. У меня список где-то 55 человек, и он расширяется. За Сергеевым, конечно, тоже следим. Посмотрим, как он будет прогрессировать на уровне РПЛ.

— Почему вызвали Макарова, когда он так мало играл?

— Макаров сыграл два неполных матча. Но мы понимаем, что он может нам пригодиться, несмотря на состояние. Я считаю, он неплохо сыграл в основном составе против «Ахмата». Его качества могут пригодиться.

— Следите ли за нашими в маленьких чемпионатах?

— У меня есть помощники. Если кто-то себя покажет, они обратят внимание. Информация по всем есть. Кто-то сверкнет — будем более пристально следить. Это касается и игроков РПЛ, того же Уткина. Нужно не только хорошо выглядеть, но быть и лучше других. В центре поля большая конкуренция.

Прибавлять нужно вообще всем игрокам

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— Как вам уровень игры в РПЛ?

— Хотелось бы видеть более интенсивный футбол в РПЛ. В матче «Рубин» — «Крылья» был интенсивный футбол.

— Как русскому футболу не выглядеть дном?

— Дно заключается не только в этом, но сейчас не буду глобально обсуждать уровень РПЛ.

— Кому из игроков надо прибавлять?

— Всем футболистам надо прибавлять. Мне бы хотелось, чтобы они прибавили во всем — технике, видении поля и так далее.

— Как все отреагировали на ваше желание ставить атакующий футбол в сборной?

— Футболисты отнеслись к этому хорошо. Посмотрим 1 сентября, как это получится.

— Какие у вас требования в быту?

— В разных командах свои особенности, где-то можно звонить по телефону во время обеда. У нас обыкновенные требования, как в любой профессиональной команде. У всех клубов разные требования и позволения.

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— Ожидаете от Хорватии атакующего футбола?

—Не думаю, что Хорватия в матче с нами будут в своей штрафной отбиваться. Если мы туда их не загоним.

— Вероятность попадания Захаряна в состав на Хорватию?

— Если будет играть как против ЦСКА, она велика.

— Устроят ли вас семь очков в ближайших матчах?

— Не буду доволен, но устроит. 6 очков — ок, не стреляться же нам. Все матчи определяющие.

— Планируете ли вы ввести борщ в рацион сборной?

— Он уже введен.

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