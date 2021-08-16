«Меня в сборной напрягает вообще все». Карпин — о составе на сентябрьские матчи

В понедельник был объявлен состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Сразу после появления списка на вопросы журналистов ответил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
— Хочу сказать, что это
— Расскажите о линии нападения. Вы вызвали Заболотного с повреждением, но не вызвали Дзюбу и Соболева.
— У Заболотного пока еще травма, но по словам доктора, он уже готовится к игре следующего тура против «Ахмата». Что касается Дзюбы и Соболева, они сейчас не в лучшей своей форме по разным причинам. Артем даже не попал вчера в состав «Зенита». Я считаю, что для игры за сборную футболист сначала должен проявлять себя за клуб.
— Как прошло ваше общение с Дзюбой?
— Я общался не с Дзюбой, а со всеми футболистами. Мы разговаривали по телефону, там я не говорю, кого и когда вызову. Любой футболист может не попасть в список сборной.
— Какие у вас отношения с ним?
— Тренер и игрок. Какие еще могут быть? Мы с ним пообщались больше часа. Конфликт на этом не то что исчерпан, мне не до этого. Если он сможет приносить пользу, он будет в сборной. Он сказал, что готов, хочет и мечтает играть в сборной.
— Объясняли ли вы Дзюбе и Соболеву причину их невызова?
— Нет. Я всем сразу говорил, что будем брать тех, кто показывает себя лучше на данный момент.
— Смолов — лучший русский форвард?
— Я бы не стал так конкретно говорить, есть разноплановые нападающие. Тюкавин, Смолов, Дзюба, Заболотный, Комличенко, Соболев все разноплановые. Тут важно, как мы собираемся строить игру.
— Как он изменился после игры в Испании?
— Не стал ни хуже, ни лучше. Сейчас он выглядит хорошо, что будет дальше — не знает никто.
— Почему остановились на таком списке вратарей?
— Вратарей выбирал Кафанов. Он в них уверен, общался с Гильерме, Песьяковым. Сегодня пообщается с Максименко. Пока не разговаривали с Дюпиным, но он его знает. Возможно,
— Не напрягает отсутствие первого номера?
— Меня очень многие вещи напрягают. Одна из них в том, что у нас нет безоговорочного первого номера. Это касается и некоторых других позиций, нет четкого стартового состава.
— Общались с Акинфеевым?
— Кафанов общался с Акинфеевым. Игорь отказался, сказал, что ему нужно проводить время с семьей и клубом. В 33 года это нормально.
— Песьяков в сборной для поддержания атмосферы?
— Песьяков в сборной не для поддержания атмосферы, а для конкуренции.
— Как будет определяться капитан?
— Капитан будет определяться на сборах, вне зависимости от присутствия или отсутствия Дзюбы. Когда мы все соберемся, пообщаюсь с футболистами уже не один на один, а со всеми вместе. Потом посмотрим, как будем назначать капитана. Пока это меня мало волнует.
— Почему так много центральных защитников?
— Мало — это сколько? Прямо центральных защитников здесь пять человек. Схема с тремя центральными возможна, но мы посмотрим, кто в итоге будет. Кудряшов начал тренироваться, посмотрим на него в туре и будем решать.
— Общались ли с Денисом Черышевым?
— С Черышевым, Миранчуком и Головиным общались по телефону. Завтра вылетаю в Милан к Алексею, потом в Монако к Александру.
— Вызов Тюкавина и Захаряна — курс на омоложение сборной?
— Не расценивал бы так. На данный момент это оптимальный список. Они не попадут, если не будут показывать хорошую игру.
— Вы планируете заигрывать Захаряна?
— У меня нет намерений
— У Марио Фернандеса было повреждение.
— Он уже готовится к следующему туру.
— Как не допустить повтора провала Евро?
— Если результат будет положительный, все будут хлопать в ладоши. Если нет — наоборот. Все как обычно.
— Что думаете о проекте по изменению лимита на легионеров?
— Не изучал этот проект, мне не до этого. Мое отношение к лимиту вы знаете с 2008 года. Если не выигрывают конкуренцию здесь, пусть играют в Чехии, Финляндии, еще
— На какой позиции видите Головина?
— Головин может играть на разных позициях. Вообще у нас футболисты могут попадать на разные позиции, тем более игроки такого уровня, как Головин или Миранчук.
— Вы сказали, что вас много напрягает. Что именно?
— Меня напрягает вообще все — центральные защитники, крайние, нападающие. Напрягает состояние футболистов. Те же Дзюба и Соболев не в лучшей форме. Много вещей. Марио просил замену, Самошников просил замену. Все это напрягает. Не напрягает ситуация в Новогорске, там все готово к встрече сборной.
— Объясните вызов Осипенко. Раньше он не попадал в сборную.
— То, что Осипенко не вызывался раньше, — вопрос не ко мне. Он вполне может выйти на поле в определенных обстоятельствах. Конечно, мне хотелось бы больше футболистов, которые знают мои требования в том числе и в быту. Времени мало. Шомуродова, Зайнутдинова и Еременко с удовольствием бы вызвал не
— Может ли в сборную попасть Пиняев? Или это ему навредит?
— Не считаю возраст
— Рассматривали ли вы Жиркова?
— Насколько знаю, пока он без команды. Если мы его нигде не видели, как мы можем вызывать его в сборную?
— Вы изучали отчеты о сборной в аналитическом центре РФС?
— Я все изучал,
— Следите ли вы за Иваном Сергеевым?
— Мы смотрим пристально за всеми. У меня список
— Почему вызвали Макарова, когда он так мало играл?
— Макаров сыграл два неполных матча. Но мы понимаем, что он может нам пригодиться, несмотря на состояние. Я считаю, он неплохо сыграл в основном составе против «Ахмата». Его качества могут пригодиться.
— Следите ли за нашими в маленьких чемпионатах?
— У меня есть помощники. Если
— Как вам уровень игры в РПЛ?
— Хотелось бы видеть более интенсивный футбол в РПЛ. В матче «Рубин» — «Крылья» был интенсивный футбол.
— Как русскому футболу не выглядеть дном?
— Дно заключается не только в этом, но сейчас не буду глобально обсуждать уровень РПЛ.
— Кому из игроков надо прибавлять?
— Всем футболистам надо прибавлять. Мне бы хотелось, чтобы они прибавили во всем — технике, видении поля и так далее.
— Как все отреагировали на ваше желание ставить атакующий футбол в сборной?
— Футболисты отнеслись к этому хорошо. Посмотрим 1 сентября, как это получится.
— Какие у вас требования в быту?
— В разных командах свои особенности,
— Ожидаете от Хорватии атакующего футбола?
—Не думаю, что Хорватия в матче с нами будут в своей штрафной отбиваться. Если мы туда их не загоним.
— Вероятность попадания Захаряна в состав на Хорватию?
— Если будет играть как против ЦСКА, она велика.
— Устроят ли вас семь очков в ближайших матчах?
— Не буду доволен, но устроит. 6 очков — ок, не стреляться же нам. Все матчи определяющие.
— Планируете ли вы ввести борщ в рацион сборной?
— Он уже введен.