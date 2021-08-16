«Меня в сборной напрягает вообще все». Карпин — о составе на сентябрьские матчи

В понедельник был объявлен состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Сразу после появления списка на вопросы журналистов ответил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSos0tuMbzo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSos0tuMbzo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSos0tuMbzo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дзюбов и Соболев не в лучшей своей форме

— Хочу сказать, что это полу-расширенный список или удлиненный, а не расширенный, — начал Карпин. — 31 игрок попал в этот список, все может поменяться из-за травм. Также не все могут доехать до сбора в Новогорске. Окончательный список будет после 23 числа, кто-то может отвалиться.

— Расскажите о линии нападения. Вы вызвали Заболотного с повреждением, но не вызвали Дзюбу и Соболева.

— У Заболотного пока еще травма, но по словам доктора, он уже готовится к игре следующего тура против «Ахмата». Что касается Дзюбы и Соболева, они сейчас не в лучшей своей форме по разным причинам. Артем даже не попал вчера в состав «Зенита». Я считаю, что для игры за сборную футболист сначала должен проявлять себя за клуб.

— Как прошло ваше общение с Дзюбой?

— Я общался не с Дзюбой, а со всеми футболистами. Мы разговаривали по телефону, там я не говорю, кого и когда вызову. Любой футболист может не попасть в список сборной.

— Какие у вас отношения с ним?

— Тренер и игрок. Какие еще могут быть? Мы с ним пообщались больше часа. Конфликт на этом не то что исчерпан, мне не до этого. Если он сможет приносить пользу, он будет в сборной. Он сказал, что готов, хочет и мечтает играть в сборной.

— Объясняли ли вы Дзюбе и Соболеву причину их невызова?

— Нет. Я всем сразу говорил, что будем брать тех, кто показывает себя лучше на данный момент.

— Смолов — лучший русский форвард?

— Я бы не стал так конкретно говорить, есть разноплановые нападающие. Тюкавин, Смолов, Дзюба, Заболотный, Комличенко, Соболев все разноплановые. Тут важно, как мы собираемся строить игру.

— Как он изменился после игры в Испании?

— Не стал ни хуже, ни лучше. Сейчас он выглядит хорошо, что будет дальше — не знает никто.

Напрягает отсутствие первого номера на вратарской линии

— Почему остановились на таком списке вратарей?

— Вратарей выбирал Кафанов. Он в них уверен, общался с Гильерме, Песьяковым. Сегодня пообщается с Максименко. Пока не разговаривали с Дюпиным, но он его знает. Возможно, кого-то в этом списке не хватает, но это уже вкусовщина. У нас в списке есть Лантратов, Сафонов, Кержаков. Но последнее слово за Кафановым.

— Не напрягает отсутствие первого номера?

— Меня очень многие вещи напрягают. Одна из них в том, что у нас нет безоговорочного первого номера. Это касается и некоторых других позиций, нет четкого стартового состава.

— Общались с Акинфеевым?

— Кафанов общался с Акинфеевым. Игорь отказался, сказал, что ему нужно проводить время с семьей и клубом. В 33 года это нормально.

— Песьяков в сборной для поддержания атмосферы?

— Песьяков в сборной не для поддержания атмосферы, а для конкуренции.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSo8FmMMVQz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSo8FmMMVQz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSo8FmMMVQz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Завтра лечу общаться с Миранчуком и Головиным

— Как будет определяться капитан?

— Капитан будет определяться на сборах, вне зависимости от присутствия или отсутствия Дзюбы. Когда мы все соберемся, пообщаюсь с футболистами уже не один на один, а со всеми вместе. Потом посмотрим, как будем назначать капитана. Пока это меня мало волнует.

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— Почему так много центральных защитников?

— Мало — это сколько? Прямо центральных защитников здесь пять человек. Схема с тремя центральными возможна, но мы посмотрим, кто в итоге будет. Кудряшов начал тренироваться, посмотрим на него в туре и будем решать.

— Общались ли с Денисом Черышевым?

— С Черышевым, Миранчуком и Головиным общались по телефону. Завтра вылетаю в Милан к Алексею, потом в Монако к Александру.

— Вызов Тюкавина и Захаряна — курс на омоложение сборной?

— Не расценивал бы так. На данный момент это оптимальный список. Они не попадут, если не будут показывать хорошую игру.

— Вы планируете заигрывать Захаряна?

— У меня нет намерений кого-то заигрывать просто так. Если он хорошо играет, он попадает.

— У Марио Фернандеса было повреждение.

— Он уже готовится к следующему туру.

— Как не допустить повтора провала Евро?

— Если результат будет положительный, все будут хлопать в ладоши. Если нет — наоборот. Все как обычно.

— Что думаете о проекте по изменению лимита на легионеров?

— Не изучал этот проект, мне не до этого. Мое отношение к лимиту вы знаете с 2008 года. Если не выигрывают конкуренцию здесь, пусть играют в Чехии, Финляндии, еще где-то.

— На какой позиции видите Головина?

— Головин может играть на разных позициях. Вообще у нас футболисты могут попадать на разные позиции, тем более игроки такого уровня, как Головин или Миранчук.

Общий список кандидатов — где-то 55 человек

— Вы сказали, что вас много напрягает. Что именно?

— Меня напрягает вообще все — центральные защитники, крайние, нападающие. Напрягает состояние футболистов. Те же Дзюба и Соболев не в лучшей форме. Много вещей. Марио просил замену, Самошников просил замену. Все это напрягает. Не напрягает ситуация в Новогорске, там все готово к встрече сборной.

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— Объясните вызов Осипенко. Раньше он не попадал в сборную.

— То, что Осипенко не вызывался раньше, — вопрос не ко мне. Он вполне может выйти на поле в определенных обстоятельствах. Конечно, мне хотелось бы больше футболистов, которые знают мои требования в том числе и в быту. Времени мало. Шомуродова, Зайнутдинова и Еременко с удовольствием бы вызвал не из-за уровня, а из-за того, что они меня понимают.

— Может ли в сборную попасть Пиняев? Или это ему навредит?

— Не считаю возраст какой-то преградой. Если у игрока нормально с головой, то он и в 15 лет нормально все воспримет.

— Рассматривали ли вы Жиркова?

— Насколько знаю, пока он без команды. Если мы его нигде не видели, как мы можем вызывать его в сборную?

— Вы изучали отчеты о сборной в аналитическом центре РФС?

— Я все изучал, что-то главное выделить не могу.

— Следите ли вы за Иваном Сергеевым?

— Мы смотрим пристально за всеми. У меня список где-то 55 человек, и он расширяется. За Сергеевым, конечно, тоже следим. Посмотрим, как он будет прогрессировать на уровне РПЛ.

— Почему вызвали Макарова, когда он так мало играл?

— Макаров сыграл два неполных матча. Но мы понимаем, что он может нам пригодиться, несмотря на состояние. Я считаю, он неплохо сыграл в основном составе против «Ахмата». Его качества могут пригодиться.

— Следите ли за нашими в маленьких чемпионатах?

— У меня есть помощники. Если кто-то себя покажет, они обратят внимание. Информация по всем есть. Кто-то сверкнет — будем более пристально следить. Это касается и игроков РПЛ, того же Уткина. Нужно не только хорошо выглядеть, но быть и лучше других. В центре поля большая конкуренция.

Прибавлять нужно вообще всем игрокам

— Как вам уровень игры в РПЛ?

— Хотелось бы видеть более интенсивный футбол в РПЛ. В матче «Рубин» — «Крылья» был интенсивный футбол.

— Как русскому футболу не выглядеть дном?

— Дно заключается не только в этом, но сейчас не буду глобально обсуждать уровень РПЛ.

— Кому из игроков надо прибавлять?

— Всем футболистам надо прибавлять. Мне бы хотелось, чтобы они прибавили во всем — технике, видении поля и так далее.

— Как все отреагировали на ваше желание ставить атакующий футбол в сборной?

— Футболисты отнеслись к этому хорошо. Посмотрим 1 сентября, как это получится.

— Какие у вас требования в быту?

— В разных командах свои особенности, где-то можно звонить по телефону во время обеда. У нас обыкновенные требования, как в любой профессиональной команде. У всех клубов разные требования и позволения.

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— Ожидаете от Хорватии атакующего футбола?

—Не думаю, что Хорватия в матче с нами будут в своей штрафной отбиваться. Если мы туда их не загоним.

— Вероятность попадания Захаряна в состав на Хорватию?

— Если будет играть как против ЦСКА, она велика.

— Устроят ли вас семь очков в ближайших матчах?

— Не буду доволен, но устроит. 6 очков — ок, не стреляться же нам. Все матчи определяющие.

— Планируете ли вы ввести борщ в рацион сборной?