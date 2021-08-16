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20:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Украины назвала расширенный состав на матчи с Казахстаном и Францией

Стал известен расширенный состав сборной Украины на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Казахстана и Франции.

Украина
Казахстан
ФранцияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Вратари: Анатолий Трубин («Шахтер»), Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Лунин («Реал», Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все — «Динамо», Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — «Шахтер»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Тарас Cтепаненко («Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков (все — «Динамо»), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба — «Ференцварош», Венгрия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик («Днепр-1»).

В резервный список вошли Евгений Макаренко («МОЛ Фехервар», Венгрия), Виктор Коваленко («Специя», Италия), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан (все — «Шахтер», Тарас Качараба («Славия», Чехия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия), Владислав Кочергин («Заря»).

1 сентября украинцы сыграют на выезде против Казахстана, 4 сентября — дома с Францией. При этом после ухода Андрея Шевченко Украина остается без главного тренера. По сообщениям в СМИ, им может стать Александр Петраков.

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