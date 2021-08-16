Валерий Карпин: Общался со Слуцким, Гончаренко, Семаком, все поддерживают. От фанатов хотелось бы ждать такого же отношения
Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к болельщикам перед матчами квалификации ЧМ-2022.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к болельщикам перед матчами квалификации ЧМ-2022.
— Что бы вы хотели сказать болельщикам?
— Я хочу попросить — мы сейчас в непростой ситуации, учитывая все эти результаты, рейтинги, — оказать ребятам поддержку.
Если
Я бы хотел поблагодарить футбольное сообщество, тренеров, клубы. Они пошли на уступки, перенесли тур.
Общался со многими тренерами. Даже Сандро Шварц написал сам на русском языке: «Обращайся по любому вопросу, помогу, чем смогу».
Многие поддержали. Я общался со Слуцким, с Гончаренко, с Семаком. Все поддерживают: «Обращайтесь, поможем».
От болельщиков хотелось бы ждать такого же отношения как минимум до конца отборочного цикла. Не попадем мы никуда — говорите что угодно, лейте на меня, без проблем. А если все будет хорошо — тогда аплодируйте, — сказал Карпин.