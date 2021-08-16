Валерий Карпин: Общался со Слуцким, Гончаренко, Семаком, все поддерживают. От фанатов хотелось бы ждать такого же отношения

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 1.09.2021, 21:45 Россия - Хорватия -

— Что бы вы хотели сказать болельщикам?

— Я хочу попросить — мы сейчас в непростой ситуации, учитывая все эти результаты, рейтинги, — оказать ребятам поддержку.

Если кого-то надо, как сейчас модно говорить, хейтить — давайте, лейте на меня, а ребят давайте поддержим. Они реально хорошие футболисты, они лучшие на данный момент в нашей стране. Поэтому для ребят хочу попросить поддержку.

Я бы хотел поблагодарить футбольное сообщество, тренеров, клубы. Они пошли на уступки, перенесли тур.

Общался со многими тренерами. Даже Сандро Шварц написал сам на русском языке: «Обращайся по любому вопросу, помогу, чем смогу».

Многие поддержали. Я общался со Слуцким, с Гончаренко, с Семаком. Все поддерживают: «Обращайтесь, поможем».