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22:18 (мск), источник: Sports.Ru

Валерий Карпин: Общался со Слуцким, Гончаренко, Семаком, все поддерживают. От фанатов хотелось бы ждать такого же отношения

Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к болельщикам перед матчами квалификации ЧМ-2022.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 1.09.2021, 21:45

Россия-Хорватия-

— Что бы вы хотели сказать болельщикам?

— Я хочу попросить — мы сейчас в непростой ситуации, учитывая все эти результаты, рейтинги, — оказать ребятам поддержку.

Если кого-то надо, как сейчас модно говорить, хейтить — давайте, лейте на меня, а ребят давайте поддержим. Они реально хорошие футболисты, они лучшие на данный момент в нашей стране. Поэтому для ребят хочу попросить поддержку.

Я бы хотел поблагодарить футбольное сообщество, тренеров, клубы. Они пошли на уступки, перенесли тур.

Общался со многими тренерами. Даже Сандро Шварц написал сам на русском языке: «Обращайся по любому вопросу, помогу, чем смогу».

Многие поддержали. Я общался со Слуцким, с Гончаренко, с Семаком. Все поддерживают: «Обращайтесь, поможем».

От болельщиков хотелось бы ждать такого же отношения как минимум до конца отборочного цикла. Не попадем мы никуда — говорите что угодно, лейте на меня, без проблем. А если все будет хорошо — тогда аплодируйте, — сказал Карпин.

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