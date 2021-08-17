Новая жизнь без Дзюбы: как будет играть сборная при Карпине

Новая метла

Первого списка вызванных в сборную России игроков от Валерия Карпина ждали с большим интересом. Сам наставник выступал на пресс-конференции вместе с главой Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым, несколько раз давал короткие комментарии прессе, а также в большом интервью ответил на вопросы Нобеля Арустамяна.

И ни в одном из этих разговоров не было конкретики по игрокам, которые будут вызваны на матчи с Хорватией (1 сентября), Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября). Тренер разве что говорил об отсутствии неприкасаемых, большой обойме просматриваемых футболистов.

Ну и еще постоянно отвечал на многочисленные вопросы по поводу Артема Дзюбы, с которым у него давний конфликт. Карпин назвал его бывшим капитаном, оговорившись, что сейчас он даже не знает, кто попадет на сбор, чтобы обсуждать принадлежность повязки. При этом наставник встретился с нападающим «Зенита» и проговорил с ним тет-а-тет более часа.

Но даже в «удлиненном» (формулировка Карпина) списке кандидатов на участие в ближайших играх отборочного цикла Дзюбы не оказалось.

Правда, объяснить это конфликтом сейчас ну никак нельзя. Дзюба в четырех стартовых турах Российской премьер-лиги не забил ни одного мяча, а в последней игре против «Локомотива» вообще вышел за минуту до конца основного времени.

Плохая форма теперь уже экс-капитана сборной — вполне закономерная причина его невызова. То же самое относится и к московскому спартаковцу Александру Соболеву. Он, правда, уже отличился в нынешнем сезоне, но только с одиннадцатиметрового, хотя сыграл не только в четырех турах РПЛ, но и в двух встречах квалификации Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

Карпин вообще не вызвал сразу восемь человек, кто был в команде Черчесова на чемпионате Европы. В ближайших играх сборной мы не увидим еще и Антона Шунина, Матвея Сафонова, Романа Евгеньева, Юрия Жиркова, Андрея Семенова и Магомеда Оздоева.

Оздоев тяжело травмирован, а Жирков сейчас не выступает, не имеет профессионального контракта и не факт, что вообще продолжит карьеру. Но остальные в обойме и теоретически могли быть приглашены.

Очевидно, что выбор Карпина показывает — сборная России будет жить по-новому, не так как при прежнем штабе. Но это-то было и так понятно — уж слишком разные люди бывший и нынешний главные тренеры национальной команды. Куда интереснее разобраться, как изменится игра сборной.

Неизвестная схема

Пока очень сложно ответить даже на базовый вопрос: по какой схеме будет действовать команда при Карпине?

Вполне очевидно только, что на острие будет лишь один нападающий. На это намекает даже просто то обстоятельство, что и в явно увеличенном списке присутствуют только три чистых форварда.

И при этом возвращенный Карпиным Федор Смолов и впервые вызванный Константин Тюкавин играют совсем не в той манере, что Дзюба, Соболев и Антон Заболотный, который указан в составе, но пока еще не залечил повреждение.

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А вот число защитников остается вопросом даже для самого наставника. По крайней мере, он так подает ситуацию. Вот что он ответил на вопрос о позициях, на которых видит Сергея Терехова и Илью Самошникова:

«Левыми защитниками. Да, “Сочи” не использует схему с тремя защитниками. И не использует, как говорит Кафанов, бортового защитника. Не стал бы исключать, что мы будем играть с тремя защитниками».

А вот ответ на вопрос о большом количестве центральных защитников в опубликованном списке:

«Много — это сколько? Я вижу пять человек. В схеме с тремя защитниками Кудряшов может еще сыграть, Терехов тоже. Федор еще не в оптимальной форме. Тренер “Антальяспора” сказал ему, что не выпустит его на первый матч. Посмотрим на его состояние».

При четырех защитниках в линию наверняка сборная будет играть по схеме 4−3−3, если же тренерский штаб решит выставить три центральных, то тут возможно несколько вариантов, но, кажется, что видение Карпина приведет к сехме 5−2−3, которую также можно обозначить как 3−4−3.

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Суть важнее

Еще важнее понимать, что количество защитников и нападающих и все возможные расстановки — это просто цифры.

Как известно, и Карпин сам это не раз рассказывал, 4−4−2 — схема оборонительная. А с тремя защитниками очень даже можно показывать остро-атакующий футбол.

Сам главный тренер уже заявлял, что хочет, чтобы его команда играла дерзко. И подбор в средней линии к этом располагает при любой схеме.

В основе из полузащитников гарантировано место, пожалуй, только Александру Головину из «Монако», который сейчас является главной футбольной звездой страны и вполне может примерить в игре с Хорватией 1 сентября даже капитанскую повязку.

Сам Карпин говорил, что видит на поле одновременно с Головиным и другого легионера — Алексея Миранчука из «Аталанты». Хотя в его случае многое будет зависеть от состояния, в котором полузащитник, способный сыграть на краю атаки, приедет на сбор.

Рядом с Головиным в центре поля должен оказаться кто-то один (а может, сразу двое) из четверки Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Максим Мухин, потому что центральным полузащитникам сборной будет просто необходимо давать большой объем, в том числе и в оборонительных действиях.

Но в целом выбор у тренерского штаба очень большой. Всех интригует возможное появление с первых минут ярко стартовавших в «Динамо» Арсена Захарян и Даниила Фомина. Но есть еще становящийся лидером в «Локо» Рифат Жамалетдинов, снова обретающий себя в «Спартаке» Зелимхан Бакаев и возглавляющий список бомбардиров РПЛ Александр Ерохин из «Зенита».

Не стоит забывать и про техничных, скоростных и обладающих хорошим ударом вингеров Дениса Черышева из «Валенсии». и Дениса Макарова из «Динамо». В общем, это тот случай, когда выбор приятен.

Ну, а возвращаясь к возможности сыграть в три центральных защитника, это может дать больше надежности сзади при обороне против грозной хорватской атаки с раздающим гениальные пасы Лукой Модричем.

И при этом, кто бы ни расположился на флангах, эти ребята любят, умеют и всегда стараются активно подключаться. Вероятно, это будут Марио Фернандес справа и Самошников либо Вячеслав Караваев слева.

Вратарский вопрос

Отдельным пунктом стоит, конечно же, вратарский вопрос. Этот пункт выделил сам Карпин, когда рассказал, что последний рубеж полностью отдает на откуп Виталию Кафанову.

В итоге на первый сбор не поедут игравшие на Евро Антон Шунин и Матвей Сафонов, остающийся к тому же самым перспективным российским молодым вратарем.

Зато остался в обойме Юрий Дюпин из «Рубина», возвращается в команду Гильерме из «Локомотива», впервые вызван другой молодой талант Александр Максименко из «Спартака», а еще в списке присутствует отлично знакомый по тренерам по «Ростову» (а Карпину еще и по «Спартаку») Сергей Песьяков.

Кто из этой четверки выйдет в основе на первый матч, который к тому же сразу же будет во многом ключевым? Свои козыри есть у каждого, но все же в ставку на Максименко верится не слишком — он много тащит в клубе, но играет не без ошибок, а дела у «Спартака» идут не очень. Ну и опыта в главной сборной у Александра нет вообще.

Песьяков очень хорош ногами и прекрасно известен тренерам, но достаточно ли этого? Кажется, по классу он уступает остальным в этом списке.

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Ногами здорово играет и Дюпин, который к тому же пересекался с Кафановым в «Рубине» и считает себя многим обязанным тренеру. Сам вратарь еще перед Евро заявлял, что уверен в своих силах и считает себя сильнейшим в сборной. Но он за нее еще не играл.

В отличие от Гильерме. Тут и опыт, и мастерство, и много чего еще, но вот срывы, которые случаются с обрусевшим бразильцем пугают. Тем не менее вызов вратарь «Локомотива» заслужил безусловно, а дальше уже посмотрим.

Кажется, что выбирать основного на матч против Хорватии тренеры будут именно между Гильерме и Дюпиным.

Безальтернативный Джикия

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Ну и напоследок пара слов про центр обороны. Тут в любой схеме и при любых раскладах нет альтернативы Георгию Джикия. Более того, капитан «Спартака», как и Головин, вполне может претендовать на повязку в сборной.

Рядом с ним при построении четверкой наиболее вероятным выбором выглядит Игорь Дивеев из ЦСКА, но на самом деле не стоит исключать и универсала Станислава Магкеева. Он вроде бы звезд с неба по потенциалу не хватает, но единственный из полевых провел все матчи «Локомотива» в этом сезоне от и до и был максимально надежен.

Ну, а при тройке центральных вариантов становится очень много, но наверняка найдется место и опытнейшему Федору Кудряшову из «Антальяспору». Если же он будет не готов, возрастут шансы на попадание в состав сочинца Сергея Терехова.