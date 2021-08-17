Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Брённбю
Футбол. Еврокубки
22:00
Шериф
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Монако
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
ЧФР
Футбол. Зарубежный
16.08
Эльче
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
16.08
Вильярреал
Гранада
00
Все события
Фоторепортажи
47Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр
13Олимпиада в Токио: все чемпионы 8 августа
10:46 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист из Германии решил выступать за сборную Казахстана

Немецкий защитник с казахстанскими корнями Роберт Бауэр в ближайшее время станет обладателем казахстанского паспорта, что позволит ему играть за сборную Казахстана. Об этом пишет телеграм-канал «Тень отца Гурмана».

Казахстан
Наверх
Источник: AFP 2021

«Есть вероятность, что он сможет принять участие уже в сентябрьских матчах нашей национальной команды. Ко всему прочему, наличие казахстанского документа позволит ему не считаться легионером в чемпионатах стран ЕАЭС. И как только он получит паспорт небесно-голубого цвета, с ним подпишет контракт московский “Спартак”, находящийся в активном поиске крайнего правого защитника», — пишет источник.

26-летний Бауэр родился в семье эмигрантов из Казахстана, которые прибыли в Германию в 1994 году. В 2015 году его приглашали в сборную Казахстана, но он отклонил вызов, хотя и не исключил, что в будущем может передумать.

Бауэр — воспитанник «Карлсруэ». Выступал за немецкие клубы «Ингольштадт», «Вердер» и «Нюрнберг». В составе олимпийской сборной Германии он стал серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Два предыдущих сезона Бауэр провел в тульском «Арсенале», в составе которого провел 41 матч и забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в два миллиона евро.

Во время загрузки произошла ошибка.
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Новая жизнь без Дзюбы: как будет играть сборная при Карпине
Панарин — крутая версия Овечкина или русский Макдэвид?
У сборной России нет основного вратаря. А кто претенденты?
Исследование: россияне стали меньше интересоваться летними ОИ
Агент Роналду предложил «Манчестер Сити» купить футболиста
Директор «Магнитки»: Иностранцы не хотели играть с Плотниковым
Холанд огорчит «Баварию», «Бенфика» победит ПСВ: ставки дня
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь