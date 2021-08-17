Футболист из Германии решил выступать за сборную Казахстана

«Есть вероятность, что он сможет принять участие уже в сентябрьских матчах нашей национальной команды. Ко всему прочему, наличие казахстанского документа позволит ему не считаться легионером в чемпионатах стран ЕАЭС. И как только он получит паспорт небесно-голубого цвета, с ним подпишет контракт московский “Спартак”, находящийся в активном поиске крайнего правого защитника», — пишет источник.

26-летний Бауэр родился в семье эмигрантов из Казахстана, которые прибыли в Германию в 1994 году. В 2015 году его приглашали в сборную Казахстана, но он отклонил вызов, хотя и не исключил, что в будущем может передумать.

Бауэр — воспитанник «Карлсруэ». Выступал за немецкие клубы «Ингольштадт», «Вердер» и «Нюрнберг». В составе олимпийской сборной Германии он стал серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Два предыдущих сезона Бауэр провел в тульском «Арсенале», в составе которого провел 41 матч и забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в два миллиона евро.