Карпин заявил о желании вызвать Зайнутдинова в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что вызвал бы в команду казахстанца Бахтиера Зайнутдинова из московского ЦСКА.
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что вызвал бы в команду казахстанца Бахтиера Зайнутдинова из московского ЦСКА.
«Конечно, мне хотелось бы больше футболистов, которые знают мои требования, в том числе и в быту. Времени мало. Шомуродова, Зайнутдинова и Еременко с удовольствием бы вызвал — не
Зайнутдинов полтора года тренировался в «Ростове» под руководством Карпина, после чего перешел в ЦСКА.