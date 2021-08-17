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12:02 (мск), источник: Vesti.kz

Карпин заявил о желании вызвать Зайнутдинова в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что вызвал бы в команду казахстанца Бахтиера Зайнутдинова из московского ЦСКА.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

«Конечно, мне хотелось бы больше футболистов, которые знают мои требования, в том числе и в быту. Времени мало. Шомуродова, Зайнутдинова и Еременко с удовольствием бы вызвал — не из-за уровня, а из-за того, что они меня понимают и знают мои требования», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Зайнутдинов полтора года тренировался в «Ростове» под руководством Карпина, после чего перешел в ЦСКА.

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