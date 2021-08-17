Карпин заявил о желании вызвать Зайнутдинова в сборную России

«Конечно, мне хотелось бы больше футболистов, которые знают мои требования, в том числе и в быту. Времени мало. Шомуродова, Зайнутдинова и Еременко с удовольствием бы вызвал — не из-за уровня, а из-за того, что они меня понимают и знают мои требования», — сказал Карпин на пресс-конференции.