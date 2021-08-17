У сборной России нет основного вратаря. Три кандидата за нее вообще не играли

В сборной России сменился главный тренер, тем не менее одна из старых проблем остаётся — отсутствие «первого номера». С тех пор как карьеру в национальной команде закончил Игорь Акинфеев, у нас нет твёрдого основного вратаря. Станислав Черчесов давал шансы нескольким голкиперам, но никто из кандидатов не воспользовался ими на сто процентов.

У нового тренера на сегодняшний день четыре фаворита на этой позиции — Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»). Фамилии претендентов на первую пару перчаток написаны в алфавитном порядке, так как сейчас невозможно спрогнозировать, кого выберет Валерий Карпин на свой дебютный матч с Хорватией. Скорее даже не Карпин, а его ассистент Виталий Кафанов, который считается сильнейшим российским специалистом по работе с голкиперами. Всё, что связано с вратарями, — зона его ответственности. Карпин признавался, что безоговорочно доверяет Кафанову в этом вопросе.

Ещё Карпин признался на вчерашней пресс-конференции, что его тоже пугает отсутствие «первого номера». Акинфееву звонили — армеец отказался возвращаться в сборную. Пора закрыть тему.

Игорь Акинфеев | Источник: Чемпионат.com

Итак, четыре претендента на одно место. Для начала немного цифр от InStat. В прошлом сезоне РПЛ из этого квартета лучшую статистику отражённых ударов имел Дюпин — 76%. У Песьякова, Гильерме и Максименко было по 74% отбитых мячей. К слову, лидировали из основных вратарей своих команд Акинфеев и Илья Лантратов — по 77%. Вроде бы разница небольшая, вот только каждые 20 ударов делают разницу в один пропущенный мяч. В нынешнем сезоне, где сыграно пока лишь четыре тура, у Дюпина вообще феноменальный показатель — 92% парированных ударов. У Песьякова — 70%, у Гильерме — 69%, у Максименко — 67%. Но понятно, что при выборе вратарей статистика играет вспомогательную роль. Тренер учитывает сложность ударов в эпизодах с пропущенными мячами, правильность действий самих вратарей и другие факторы, например, такой важный, как игра ногами.

Каждый из данного квартета по-своему мотивирован. Гильерме хочет доказать, что Станислав Черчесов несправедливо отцепил его перед Евро-2020, а Дюпин, Максименко и Песьяков ждут дебюта в сборной России. Так сложилась ситуация — в нашей национальной команды только один вратарь с опытом выступлений за неё, да и тот бразилец.

Дюпин в новом сезоне пропустил три мяча в шести матчах РПЛ и Лиги конференций. Пожалуй, ни в одном из эпизодов с голом в ворота «Рубина» нельзя говорить о плохой игре вратаря.

Юрий Дюпин | Источник: Чемпионат.com

У Гильерме семь пропущенных мячей (два с пенальти) в пяти матчах РПЛ и Суперкубка России. Третий гол в Суперкубке — его ошибка под прессингом Артёма Дзюбы. Наверное, мог натурализованный бразилец получше выбрать позицию и в эпизоде с голом ЦСКА со штрафного.

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У Максименко семь голов в шести матчах РПЛ и квалификации Лиги чемпионов. Когда «Бенфика» забивала в Москве, оба раза мяч залетел в ближний угол над плечом голкипера. Однако эпизоды непростые, так что пусть профессионалы решают, мог ли Александр сыграть надёжнее.

У Песьякова шесть пропущенных мячей (один с пенальти) в трёх матчах РПЛ. Очевидных промахов он не совершал. Раньше Карпин выделял Песьякова среди остальных из-за его игры ногами. Но, например, Дюпин тоже очень хорош в этом компоненте. И есть ощущение, что именно у представителя «Рубина» на данном этапе самые высокие шансы занять место в основе сборной России.

Впрочем, всё может поменяться по ходу отборочного цикла ЧМ-2022. Карпин называл и других вратарей, которые находятся в списках тренерского штаба — Матвея Сафонова из «Краснодара», Илью Лантратова из «Химок», Михаила Кержакова из «Зенита» и выступающего в Португалии Станислава Крицюка. Отказ от услуг Сафонова удивил, хотя Кафанов оценивает краснодарца высоко — пару лет назад признавался, что Матвей, по его мнению, способен в потенциале стать таким же твёрдым первым номером в сборной России, каким был Акинфеев.

Из тех, кого приглашал Черчесов, пока тишина только вокруг Антона Шунина и Андрея Лунева. Кажется, экс-зенитовец сам вычеркнул себя из списка претендентов на попадание в сборную России, уехав на скамейку «Байера». Но сам же Кафанов в сентябре 2018-го отмечал, что голкиперу необязательно иметь игровую практику, чтобы прогрессировать.

Лунёв, Гильерме и Шунин | Источник: Чемпионат.com

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 1.09.2021, 21:45 Россия - Хорватия -

«В футболе популярен стереотип: без игровой практики вратарь прогрессировать не может. Сейчас я могу себе позволить с этим не согласиться. О чём тоже долго беседовал с европейскими коллегами. Сильнее можно становиться и за счёт тренировочного процесса. Даже если не играешь. При условии соответствующего настроя, конечно. Если футболист на каждое занятие выходит как на последнее, если любое упражнение выполняет по максимуму, то постепенно все качества растут и голкипер прогрессирует.



Пример? Никита Медведев в “Ростове”. После прихода в команду он год не играл, и ему я тогда говорил то же самое. Когда он заменил травмированного Сослана Джанаева, сразу заиграл на уровне вратаря, у которого за спиной несколько сезонов на высшем уровне. Хотя начинал Медведев со сложных матчей — в плей-офф Лиги Европы со “Спартой” и “Манчестер Юнайтед”, потом была серия удачных матчей в чемпионате России», — говорил Кафанов в интервью для «Спорта День за Днём».

В общем, за вратарскую линию в сборной России по-прежнему тревожно. С другой стороны, сейчас группа из примерно десятка голкиперов находится на равных стартовых позициях. У каждого есть шанс превратиться в первого номера как минимум на весь период работы Карпина с национальной командой.