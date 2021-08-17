«За команду хочется болеть»: Губерниев — об интервью с Карпиным

Карпин пришел на смену Станиславу Черчесову на посту главного тренера национальной команды в июле.
«Интервью получилось блестящим! Главный тренер футбольной сборной России держал удар, переходил в контратаку, остроумно и по делу! Наш эфир разобрали на цитаты, по-другому и быть не могло. За такого тренера и за его команду хочется болеть. Вперед, футбольная сборная России! Валере верите?» — написал Губерниев.
Контракт Карпина рассчитан на полгода, за это время национальная сборная проведет семь матчей в отборочном цикле к чемпионату мира — 2022 в Катаре.