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18:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стал известен состав молодежной сборной России на матчи отборочного турнира ЧЕ-2023

Тренерский штаб молодежной сборной России назвал состав команды на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2023 года.

Россия U21
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Источник: РИА "Новости"

Всего в список вошли 24 футболиста.

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Вратари: Максим Бориско («Балтика»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо»).

Защитники: Никита Кармаев («Кубань»), Александр Кутицкий («Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»), Кирилл Кравцов («Зенит»), Данила Прохин («Сочи»), Кирилл Большаков («Олимп-Д»), Даниил Хлусевич, Данил Степанов (оба — «Арсенал»), Кирилл Боженов («Химки»), Александр Сильянов («Локомотив»).

Полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба — «Спартак»), Владислав Карапузов («Ахмат»), Никита Иосифов («Вильяррель»), Эдгар Севикян («Леванте»).

Нападающие: Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Гамид Агаларов («Уфа»), Кирилл Климов («Кубань»).

В матчах отборочного цикла сборная России 3 сентября встретится с Испанией в Альмендралехо, а 7 сентября команда сыграет с Мальтой в Химках.

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