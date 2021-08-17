Стал известен состав молодежной сборной России на матчи отборочного турнира ЧЕ-2023
Тренерский штаб молодежной сборной России назвал состав команды на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2023 года.
Тренерский штаб молодежной сборной России назвал состав команды на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2023 года.
Всего в список вошли 24 футболиста.
Вратари: Максим Бориско («Балтика»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо»).
Защитники: Никита Кармаев («Кубань»), Александр Кутицкий («Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»), Кирилл Кравцов («Зенит»), Данила Прохин («Сочи»), Кирилл Большаков («Олимп-Д»), Даниил Хлусевич, Данил Степанов (оба — «Арсенал»), Кирилл Боженов («Химки»), Александр Сильянов («Локомотив»).
Полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба — «Спартак»), Владислав Карапузов («Ахмат»), Никита Иосифов («Вильяррель»), Эдгар Севикян («Леванте»).
Нападающие: Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Гамид Агаларов («Уфа»), Кирилл Климов («Кубань»).
В матчах отборочного цикла сборная России 3 сентября встретится с Испанией в Альмендралехо, а 7 сентября команда сыграет с Мальтой в Химках.