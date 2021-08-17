Стал известен состав молодежной сборной России на матчи отборочного турнира ЧЕ-2023

Всего в список вошли 24 футболиста.

От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

В матчах отборочного цикла сборная России 3 сентября встретится с Испанией в Альмендралехо, а 7 сентября команда сыграет с Мальтой в Химках.