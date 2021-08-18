Александр Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины
Ранее команду возглавлял Андрей Шевченко.
Ранее команду возглавлял Андрей Шевченко.
КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) назначил Александра Петракова временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу. Об этом сообщил глава ассоциации Андрей Павелко.
«Александр Петраков будет готовить национальную сборную к матчам квалификации ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял исполком Украинской ассоциации футбола», — написал он в среду в Facebook.
Петраков сменил на посту главного тренера футбольной сборной Украины Андрея Шевченко, занимавшего этот пост в течение пяти лет.
Петраков — воспитанник киевского «Динамо». Он играл на позиции центрального защитника в винницком «Локомотиве», киевском СКА, черкасском «Днепре», ровенском «Авангарде» и никопольском «Колосе». Ранее возглавлял только команды из низших лиг, в частности, «Ниву» (Винница) и «Спартак» (Сумы), был тренером
Шевченко покинул национальную команду в начале августа после завершения пятилетнего контракта с УАФ. Под его руководством сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы, где впервые в истории вышла в четвертьфинал. Украинская команда покинула европейское первенство после поражения от сборной Англии (0:4).