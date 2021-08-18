Александр Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) назначил Александра Петракова временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу. Об этом сообщил глава ассоциации Андрей Павелко.

«Александр Петраков будет готовить национальную сборную к матчам квалификации ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял исполком Украинской ассоциации футбола», — написал он в среду в Facebook.

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Петраков сменил на посту главного тренера футбольной сборной Украины Андрея Шевченко, занимавшего этот пост в течение пяти лет.

Петраков — воспитанник киевского «Динамо». Он играл на позиции центрального защитника в винницком «Локомотиве», киевском СКА, черкасском «Днепре», ровенском «Авангарде» и никопольском «Колосе». Ранее возглавлял только команды из низших лиг, в частности, «Ниву» (Винница) и «Спартак» (Сумы), был тренером детско-юношеских спортивных школ. С 2010 года Петраков тренировал юношеские сборные Украины.