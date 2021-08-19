Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.08
Янг Бойз
Ференцварош
32
Футбол. Еврокубки
18.08
Мальме
Лудогорец
20
Футбол. Еврокубки
18.08
Бенфика
ПСВ
21
Футбол. Еврокубки
18.08
Селтик
АЗ
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Славия Пр
Легия
Футбол. Еврокубки
21:45
Фенербахче
ХИК
Все события
Фоторепортажи
9«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
18Сборная России вернулась из Токио
00:44 (мск), источник: Vesti.kz

Назван состав сборной Казахстана по футболу на три матча в сентябре

Стал известен состав сборной Казахстана по футболу на три сентябрьских матча — против Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины, сообщает корреспондент Vesti.kz.

КазахстанОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Так, главный тренер Талгат Байсуфинов включил в этот список следующих футболистов:

Вратари: Стас Покатилов («Кайрат»), Мухамеджан Сейсен («Тараз»), Игорь Шацкий («Шахтер»).

Защитники: Марат Быстров («Ахмат», Россия), Абзал Бейсебеков («Астана»), Темирлан Ерланов, Юрий Логвиненко (оба — «Актобе»), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все — «Тобол»), Нуралы Алип, Ян Вороговский (оба — «Кайрат») Алибек Касым («Кызыл-Жар СК»), Максат Тайкенов («Каспий»), Еркин Тапалов («Акжайык»).

Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Исламбек Куат («Астана»), Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев, Самат Жарынбетов (все — «Тобол»), Рамазан Оразов («Актобе»), Владислав Васильев («Андижан», Узбекистан).

Нападающие: Айдос Таттыбаев («Шахтер»), Артур Шушеначев («Кайрат»), Алексей Щеткин («Ротор», Россия).

В резервный список попали следующие игроки:

Вратарь: Дмитрий Непогодов («Астана»).

Защитники: Олжас Керимжанов («Туран»), Нурлан Даиров («Кызыл-Жар»), Багдат Каиров («Тобол»), Михаил Габышев («Шахтер»).

Полузащитники: Бауыржан Байтана («Тараз»), Султанбек Астанов («Ордабасы»), Максим Федин («Актобе»).

Нападающие: Роман Муртазаев («Балтика», Россия), Оралхан Омиртаев («Шахтер»), Абат Аймбетов («Астана»).

Напомним, сборная Казахстана 1 сентября сыграет дома с Украиной, а затем проведет два матча на выезде — 4 сентября с Финляндией и 7 сентября с Боснией и Герцеговиной.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Первый скандал в сборной Карпина: врачи уходят после конфликта
«Бенфика» обыграла ПСВ и другие результаты игрового дня ЛЧ
Интервью Панарина – об Олимпиаде, Знарке и благотворительности
Сергей Перхун – из ворот в вечность. 20 лет трагедии в Махачкале
Ласицкене не дали американскую визу для участия в соревнованиях
Наследие Бартомеу. Как «Барса» справится с миллиардными долгами?
«Ростов» отказал двум клубам АПЛ в продаже ведущего игрока
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь