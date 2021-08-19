Назван состав сборной Казахстана по футболу на три матча в сентябре
Стал известен состав сборной Казахстана по футболу на три сентябрьских матча — против Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стал известен состав сборной Казахстана по футболу на три сентябрьских матча — против Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, главный тренер Талгат Байсуфинов включил в этот список следующих футболистов:
Вратари: Стас Покатилов («Кайрат»), Мухамеджан Сейсен («Тараз»), Игорь Шацкий («Шахтер»).
Защитники: Марат Быстров («Ахмат», Россия), Абзал Бейсебеков («Астана»), Темирлан Ерланов, Юрий Логвиненко (оба — «Актобе»), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все — «Тобол»), Нуралы Алип, Ян Вороговский (оба — «Кайрат») Алибек Касым («Кызыл-Жар СК»), Максат Тайкенов («Каспий»), Еркин Тапалов («Акжайык»).
Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Исламбек Куат («Астана»), Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев, Самат Жарынбетов (все — «Тобол»), Рамазан Оразов («Актобе»), Владислав Васильев («Андижан», Узбекистан).
Нападающие: Айдос Таттыбаев («Шахтер»), Артур Шушеначев («Кайрат»), Алексей Щеткин («Ротор», Россия).
В резервный список попали следующие игроки:
Вратарь: Дмитрий Непогодов («Астана»).
Защитники: Олжас Керимжанов («Туран»), Нурлан Даиров («Кызыл-Жар»), Багдат Каиров («Тобол»), Михаил Габышев («Шахтер»).
Полузащитники: Бауыржан Байтана («Тараз»), Султанбек Астанов («Ордабасы»), Максим Федин («Актобе»).
Нападающие: Роман Муртазаев («Балтика», Россия), Оралхан Омиртаев («Шахтер»), Абат Аймбетов («Астана»).
Напомним, сборная Казахстана 1 сентября сыграет дома с Украиной, а затем проведет два матча на выезде — 4 сентября с Финляндией и 7 сентября с Боснией и Герцеговиной.