Назван состав сборной Казахстана по футболу на три матча в сентябре

Так, главный тренер Талгат Байсуфинов включил в этот список следующих футболистов:

Защитники: Марат Быстров («Ахмат», Россия), Абзал Бейсебеков («Астана»), Темирлан Ерланов, Юрий Логвиненко (оба — «Актобе»), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все — «Тобол»), Нуралы Алип, Ян Вороговский (оба — «Кайрат») Алибек Касым («Кызыл-Жар СК»), Максат Тайкенов («Каспий»), Еркин Тапалов («Акжайык»).

Напомним, сборная Казахстана 1 сентября сыграет дома с Украиной, а затем проведет два матча на выезде — 4 сентября с Финляндией и 7 сентября с Боснией и Герцеговиной.