Врач футбольной сборной России решил уйти из-за конфликта с тренером
«Чемпионат» пишет, что у Эдуарда Безуглова возникли разногласия с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом.
«Чемпионат» пишет, что у Эдуарда Безуглова возникли разногласия с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом.
Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов покинет национальную команду
«Безуглов был недоволен, что новый тренер по физподготовке вмешивается в работу медицинского штаба, требует постоянных отчетов и исполнения своих рекомендаций по лечению футболистов», — сказал источник.
Также об уходе из сборной Безуглова и еще одного врача Михаила Бутовского сообщил Sport24.
РБК обратился за комментариями в РФС и к Безуглову.
В конце июля Безуглов возглавил медицинский штаб ЦСКА.
Главный врач «Рубина» Бутовский подтвердил Sport24, что он покидает медицинский штаб национальной команды. «Это было мое решение. Меня никто не увольнял, более того, я получил вызов на ближайший сбор команды», — сказал он. Бутовский добавил, что хочет полностью посвятить себя работе в клубе.
Безуглов занимал должность главного врача национальной команды с 2012 года. Бутовский работал в сборной с 2014-го.
Мартинес пришел в сборную России вместе с новым главным тренером Валерием Карпиным. Ранее они работали вместе в «Ростове».