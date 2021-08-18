Врач футбольной сборной России решил уйти из-за конфликта с тренером

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Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов покинет национальную команду из-за рабочих разногласий с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник. Также национальную команду покинул другой врач Михаил Бутовский.

«Безуглов был недоволен, что новый тренер по физподготовке вмешивается в работу медицинского штаба, требует постоянных отчетов и исполнения своих рекомендаций по лечению футболистов», — сказал источник.

Также об уходе из сборной Безуглова и еще одного врача Михаила Бутовского сообщил Sport24.

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РБК обратился за комментариями в РФС и к Безуглову.

В конце июля Безуглов возглавил медицинский штаб ЦСКА.

Главный врач «Рубина» Бутовский подтвердил Sport24, что он покидает медицинский штаб национальной команды. «Это было мое решение. Меня никто не увольнял, более того, я получил вызов на ближайший сбор команды», — сказал он. Бутовский добавил, что хочет полностью посвятить себя работе в клубе.

Безуглов занимал должность главного врача национальной команды с 2012 года. Бутовский работал в сборной с 2014-го.