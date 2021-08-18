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18 августа, источник: Чемпионат.com

Сборная России пригласила в медицинский штаб врача «Зенита»

Врач «Зенита» Владимир Хайтин получил приглашение присоединиться к медицинскому штабу сборной России, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

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Источник: РИА "Новости"
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Сегодня стало известно, что Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули медицинский штаб сборной России. При этом Безуглов продолжит свою работу в Российском футбольном союзе.

Хайтин работает в «Зените» с октября 2014 года. Сначала он трудился врачом по медицинской реабилитации, в 2016 году стал врачом команды.

В 2013 году он закончил факультет спортивной медицины в СПбГУ. В 2014-м закончил интернатуру по специальности «Травматология и ортопедия», в 2015-м — прошёл профессиональную переподготовку по специальностям «Физиотерапия» и «Медицинская реабилитация». В 2016 году Хайтин закончил клиническую ординатуру по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина».

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В 2017 году проходил обучение по спортивной медицине в медицинской школе Гарварда. Хайтин — кандидат медицинских наук, в 2019 году закончил аспирантуру по направлению «Спортивная медицина». Защитил диссертацию на тему: «Оценка функционального состояния опорно-двигательного аппарата и лечение повреждений мышц у профессиональных футболистов».

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