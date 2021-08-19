Футболист сборной Афганистана погиб при попытке бежать из страны

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По информации источника, спортсмен попал в число тех, кто попытался покинуть страну, схватившись за шасси самолета C-17A. Отмечается, что части его тела были обнаружены в отсеке шасси.

16 августа жители Афганистана попытались покинуть страну, прикрепившись с внешней стороны к самолету армии США, вылетавшему из столичного аэропорта. Отмечалось, что им не удалось удержаться за шасси или корпус самолета, из-за чего они упали на землю и разбились.