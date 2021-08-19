Лунев вызван в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022

«Да, это правда. Мы отправляли письмо в “Байер” еще позавчера, не на ту почту пришло сначала.



Он не будет ни пятым, ни третьим. Мы еще не знаем, кто каким будет. Просто планируем включить Лунева в список как одного из четверых вратарей на ближайший сбор. Но на данный момент да, он — один из пяти вратарей в расширенном списке», — приводит слова Кафанова Metaratings.