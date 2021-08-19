Лунев вызван в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер «Байера» Андрей Лунев будет вызван на ближайший сбор национальной команды перед сентябрьским матчами.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер «Байера» Андрей Лунев будет вызван на ближайший сбор национальной команды перед сентябрьским матчами.
«Да, это правда. Мы отправляли письмо в “Байер” еще позавчера, не на ту почту пришло сначала.
Он не будет ни пятым, ни третьим. Мы еще не знаем, кто каким будет. Просто планируем включить Лунева в список как одного из четверых вратарей на ближайший сбор. Но на данный момент да, он — один из пяти вратарей в расширенном списке», — приводит слова Кафанова Metaratings.
На предстоящие в сентябре матчи национальной команды также были вызваны Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).
Сборная России сыграет против сборных Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).