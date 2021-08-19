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17:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лунев вызван в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер «Байера» Андрей Лунев будет вызван на ближайший сбор национальной команды перед сентябрьским матчами.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«Да, это правда. Мы отправляли письмо в “Байер” еще позавчера, не на ту почту пришло сначала.

Он не будет ни пятым, ни третьим. Мы еще не знаем, кто каким будет. Просто планируем включить Лунева в список как одного из четверых вратарей на ближайший сбор. Но на данный момент да, он — один из пяти вратарей в расширенном списке», — приводит слова Кафанова Metaratings.

На предстоящие в сентябре матчи национальной команды также были вызваны Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).

Сборная России сыграет против сборных Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

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