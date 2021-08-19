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19 августа, источник: ТАСС

Матч Россия — Хорватия в Москве смогут посетить не более 3 тысяч зрителей

При этом в РФС рассчитывают, что квота будет увеличена.

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 1.09.2021, 21:45

Россия-Хорватия-

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Отборочный матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии в Москве смогут посетить не более 3 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

Игра состоится 1 сентября в «Лужниках».

«На данный момент на матч между сборными России и Хорватии смогут прийти не более 3 тысяч зрителей. Это цифра по состоянию на 19 августа, мы исходим из нее, но надеемся, что она изменится. Старт продажи билетов запланирован на начало следующей недели», — сообщили в РФС.

Согласно указу мэра Москвы, в связи с мерами против коронавируса спортивные мероприятия в столице могут посещать не более 3 тысяч человек.

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