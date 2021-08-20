Пловец Евгений Рылов раскритиковал сборную России по футболу

«Бесила ли меня игра наших на чемпионате Европы? Я особо не смотрел. Смотреть, наверное, и не стоит. Игры как таковой никогда не было. И я не знаю, что должно произойти, чтобы игра появилась. Комментировать это не имеет смысла — результаты сами всё показали», — сказал Рылов на YouTube-канале Super.