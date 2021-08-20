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11:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Газзаев высказался о назначении Карпина на должность главного тренера сборной России

Известный российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал критерии для приглашения специалистов в национальную команду.

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Источник: РИА "Новости"
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«Сборную, на мой взгляд, должен возглавлять опытный и авторитетный тренер с большим багажом побед и достижений, с победными традициями. Не скрываю свою позицию: считал более целесообразным назначить на пост главного тренера сборной Сергея Семака. Он трижды подряд выигрывал чемпионат России. Это непросто. Один раз можно победить. Но три подряд — значит, тренер умеет мотивировать и стимулировать команду, обладает большим тактическим кругозором и сильным характером.

До конца этого сезона Семак мог спокойно совмещать. У Сергея есть победные традиции как у футболиста и как у тренера. Но это мое личное мнение. Назначен Валерий Георгиевич Карпин. Пожелаем ему удачи и реализации всех планов», — сказал Газзаев.

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