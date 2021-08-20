Газзаев высказался о назначении Карпина на должность главного тренера сборной России

«Сборную, на мой взгляд, должен возглавлять опытный и авторитетный тренер с большим багажом побед и достижений, с победными традициями. Не скрываю свою позицию: считал более целесообразным назначить на пост главного тренера сборной Сергея Семака. Он трижды подряд выигрывал чемпионат России. Это непросто. Один раз можно победить. Но три подряд — значит, тренер умеет мотивировать и стимулировать команду, обладает большим тактическим кругозором и сильным характером.



До конца этого сезона Семак мог спокойно совмещать. У Сергея есть победные традиции как у футболиста и как у тренера. Но это мое личное мнение. Назначен Валерий Георгиевич Карпин. Пожелаем ему удачи и реализации всех планов», — сказал Газзаев.