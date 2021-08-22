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30Ничья «Локо» и «Зенита»
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
12:04 (мск), источник: Матч ТВ

Сборная России поздравила Дзюбу с днем рождения

Пресс-служба сборной России поздравила с днем рождения нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

Зенит
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Источник: AP 2021

22 августа форварду исполнилось 33 года.

— Дзюбе — 33! Поздравляем Артема с днем рождения и изучаем его бомбардирскую географию в сборной! — говорится в сообщении.

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Дзюба стал капитаном сборной России после чемпионата мира 2018 года. На его счету 30 мячей за национальную команду. Он является лучшим голеадором в истории сборной наравне с Александром Кержаковым.

Дзюба не был вызван новым главным тренером команды Валерием Карпиным для подготовки к сентябрьским матчам отбора на чемпионат мира 2022 года.

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