Сборная России поздравила Дзюбу с днем рождения
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22 августа форварду исполнилось 33 года.
— Дзюбе — 33! Поздравляем Артема с днем рождения и изучаем его бомбардирскую географию в сборной! — говорится в сообщении.
Дзюба стал капитаном сборной России после чемпионата мира 2018 года. На его счету 30 мячей за национальную команду. Он является лучшим голеадором в истории сборной наравне с Александром Кержаковым.
Дзюба не был вызван новым главным тренером команды Валерием Карпиным для подготовки к сентябрьским матчам отбора на чемпионат мира 2022 года.