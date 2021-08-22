Сборная России поздравила Дзюбу с днем рождения

22 августа форварду исполнилось 33 года.

— Дзюбе — 33! Поздравляем Артема с днем рождения и изучаем его бомбардирскую географию в сборной! — говорится в сообщении.

Дзюба стал капитаном сборной России после чемпионата мира 2018 года. На его счету 30 мячей за национальную команду. Он является лучшим голеадором в истории сборной наравне с Александром Кержаковым.