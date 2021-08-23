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15:39 (мск), источник: РБК

Карпин назвал окончательный состав сборной России на ближайшие матчи

Оглашен окончательный состав сборной России на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»), Андрей Лунев («Байер», Германия);.

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Петров («Краснодар»);.

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Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако», чемпионат Франции), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Даниил Фомин, Арсен Захарян (все — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия», Испания);.

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Это будут первые матчи для Валерия Карпина во главе национальной команды. Россиянам в сентябре предстоит провести три встречи:

  • 1 сентября — с командой Хорватии в Москве,
  • 4 сентября — в Никосии с киприотами,
  • 7 сентября — в Москве с мальтийцами.
Карпин занял пост главного тренера сборной России в конце июля: он был назначен вместо Станислава Черчесова.

Предварительный состав был опубликован 16 августа. Карпин тогда отмечал, что в нем возможны изменения. В итоге не попали в заявку защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров. Добавлен голкипер Лунев из немецкого «Байера».

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