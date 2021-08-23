Карпин назвал окончательный состав сборной России на ближайшие матчи

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»), Андрей Лунев («Байер», Германия);.

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Петров («Краснодар»);.

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако», чемпионат Франции), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Даниил Фомин, Арсен Захарян (все — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия», Испания);.

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Это будут первые матчи для Валерия Карпина во главе национальной команды. Россиянам в сентябре предстоит провести три встречи:

1 сентября — с командой Хорватии в Москве,

4 сентября — в Никосии с киприотами,

7 сентября — в Москве с мальтийцами.

Карпин занял пост главного тренера сборной России в конце июля: он был назначен вместо Станислава Черчесова.