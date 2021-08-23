Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Кальяри
Специя
Футбол. Зарубежный
21:00
Хетафе
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Сельта
Футбол. Зарубежный
22.08
Леванте
Реал
33
Все события
Фоторепортажи
22Яркие девушки, живописный закат и трудная победа России: в Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
15:54 (мск), источник: Sports.Ru

Карпин об изменениях в составе: «Макарову дали больше времени освоиться в “Динамо”. У Кудряшова нехватка практики»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал изменения в составе, который будет готовиться к сентябрьским матчам квалификации ЧМ-2022.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«В итоговый список вошли 24 полевых игрока и 5 вратарей. Не попали в заявку защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров.

Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену. Нехватка игровой практики и у Федора Кудряшова в «Антальяспоре».

К сожалению, набравший хорошую форму Сергей Терехов из «Сочи» получил травму. Вместо него мы пригласили Сергея Петрова из «Краснодара», который был следующим кандидатом на эту позицию.

Также в итоговый список не попал Денис Макаров. Он хорошо использует отведенные ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в «Динамо» во время паузы на сборные", — сказал Карпин.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Только четыре клуба РПЛ поддержали отмену лимита на легионеров
Карпин назвал окончательный состав сборной на ближайшие матчи
Агент Миранчука подтвердил интерес к игроку ЦСКА и «Зенита»
Жозе Моуринью рассказал, чем опасен на поле Шомуродов
Роман Павлюченко в 39 лет оформил первый покер в карьере (видео)
«Локомотив» прокомментировал скандальный твит про Крыховяка
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь