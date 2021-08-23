Месси, Дибала, Ди Мария, Паредес и Лаутаро вызваны в сборную Аргентины

Месси, Дибала, Ди Мария, Паредес и Лаутаро вызваны в сборную Аргентины

Тренерский штаб сборной Аргентины определился с составом, который будет готовиться к сентябрьским матчам квалификации ЧМ-2022.