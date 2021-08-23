Месси, Дибала, Ди Мария, Паредес и Лаутаро вызваны в сборную Аргентины
Тренерский штаб сборной Аргентины определился с составом, который будет готовиться к сентябрьским матчам квалификации ЧМ-2022.
Тренерский штаб сборной Аргентины определился с составом, который будет готовиться к сентябрьским матчам квалификации ЧМ-2022.
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Франко Армани («Ривер Плейт»), Хуан Муссо («Аталанта»), Херонимо Рульи («Вильярреал»).
Защитники: Гонсало Монтьель («Севилья»), Николас Отаменди («Бенфика»), Херман Пеццелья («Бетис»), Николас Тальяфико («Аякс»), Лукас Мартинес («Фиорентина»), Маркос Акунья («Севилья»), Лисандро Мартинес («Аякс»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Науэль Молина («Удинезе»), Хуан Фойт («Вильярреал»).
Полузащитники: Леандро Паредес («ПСЖ»), Гидо Родригес («Бетис»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Николас Домингес («Болонья»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Родриго Де Пауль («Атлетико»), Папу Гомес («Севилья»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Анхель Корреа («Атлетико»), Хоакин Корреа («Лацио»), Эмилиано Буэндиа («Астон Вилла»).
Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»), Хулиан Альварес («Ривер Плейт»).