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20:21 (мск), источник: Sports.Ru

Новая Зеландия из-за расистских коннотаций может отказаться от прозвища All Whites

Сборная Новой Зеландии может дистанцироваться от прозвища All Whites («полностью белые / в белом»), связанного с цветом их формы.

Новая Зеландия
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Источник: AP 2021
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Как информирует RNZ, местная федерация футбола озаботилась данным вопросом в ходе работы по повышению инклюзивности, борьбы с расизмом и расовой дискриминацией. Она предполагает, что у текущего прозвища могут быть усмотрены расистские коннотации.

В связи с этим возможен вариант, при котором команда полностью откажется от использования All Whites.

Отмечается, что это не первый раз, когда подобный вопрос поднимается. В 2009 году бывший исполнительный директор Майкл Глэдинг уже предлагал сделать основной не белую форму, а черную, являющуюся сейчас второй. Это, по его мнению, позволило бы избавиться от возможных ассоциаций с расизмом.

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