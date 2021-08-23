Новая Зеландия из-за расистских коннотаций может отказаться от прозвища All Whites

Как информирует RNZ, местная федерация футбола озаботилась данным вопросом в ходе работы по повышению инклюзивности, борьбы с расизмом и расовой дискриминацией. Она предполагает, что у текущего прозвища могут быть усмотрены расистские коннотации.

Отмечается, что это не первый раз, когда подобный вопрос поднимается. В 2009 году бывший исполнительный директор Майкл Глэдинг уже предлагал сделать основной не белую форму, а черную, являющуюся сейчас второй. Это, по его мнению, позволило бы избавиться от возможных ассоциаций с расизмом.