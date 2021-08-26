«Играть здесь страшно» Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
Футбольный стадион «Эрнандо Силес» в боливийском
Футбольный стадион «Эрнандо Силес» в боливийском
Футбольный стадион «Эрнандо Силес» в боливийском
Боливию трудно назвать футбольной страной. За всю историю боливийцы только трижды участвовали в чемпионате мира, каждый раз останавливаясь на групповом этапе. Последний раз это случилось в 1994 году.
В Кубке Америки им обычно везет не больше: как правило, в
Боливия отлично умеет играть дома. Родные стены помогают ее футболистам больше, чем
Стадион «Эрнандо Силес» в
Строился «Эрнандо Силес» для проведения масштабных спортивных мероприятий и с самого открытия использовался как домашняя арена национальной футбольной команды. В 1940-м в Кочабамбе открыли еще один подходящий для этого стадион — «Феликс Каприлес», однако он так и остался вторым по значению. Причина во вместимости: одновременно на трибунах может присутствовать почти на десять тысяч человек меньше.
Наиболее важная деталь в характеристике «Эрнандо Силеса» заключается в том, что находится он в районе Мирафлорес — на высоте 3601 метр над уровнем моря. Это один из самых высокорасположенных стадионов мира, принимающих матчи профессиональных команд. По этой причине в прессе арену часто называют самой пугающей или самой опасной в мире.
В 1963 году Боливия впервые приняла крупный международный турнир — чемпионат Южной Америки (нынешнее название — Кубок Америки — турнир получил в 1975 году — прим. «Ленты.ру»). Матчи проводили и на «Эрнандо Силесе», и на «Феликсе Каприлесе». Чемпионат проходил в один круг, без
В 1997-м страна вновь стала хозяйкой главного турнира континента. Теперь чемпионат предусматривал групповой этап и серию матчей на вылет. Боливия стала лучшей в квартете В, опередив Аргентину, Парагвай и Чили. В четвертьфинале — кстати, на «Эрнандо Силесе» — были повержены колумбийцы (2:1). В полуфинале там же — мексиканцы (3:1). И только Бразилия в финале оказалась хозяевам турнира не по зубам — 1:3. Как пентакампеонам удалось преодолеть проклятье арены — загадка.
На этом подвиги боливийцев в домашних матчах не закончились. В 2001-м команда взяла реванш у Бразилии, в 2009-м забила Аргентине шесть мячей. А в течение квалификации на чемпионаты мира 2006, 2010 и 2014 годов Боливия одержала десять домашних побед и добилась восьми ничьих. На выезде результаты оказались сильно хуже: две ничьих и ни одного выигрыша.
Статистика
Соперники Боливии во время матчей на «Эрнандо Силесе» не раз жаловались на плохое самочувствие. К концу матча у них снижалась работоспособность, аномально скакал пульс, болела голова,
Так, бывший игрок сборной Венесуэлы Алехандро Морено рассказывал: «Первое, что вы видите в раздевалке в Боливии, — это баллоны с кислородом. Тяжело не только физически, но и морально. Делаешь пару рывков — легкие просто горят. И думаешь: “Ох, а я считал, что готов к этому”».
Похожими ощущениями делился и капитан сборной Аргентины Лионель Месси после матча отбора на мундиаль 2014 года. «Играть здесь страшно. Каждый раз после ускорения приходится восстанавливаться. У игроков головные боли и головокружение», — объяснял форвард. В прессе после той встречи писали, что аргентинец едва не потерял сознание прямо на поле, но сам он это отрицал. А в 2017-м, во время квалификации к ЧМ-2018, к числу возмущенных присоединился и бразильский форвард Неймар. «Бесчеловечно играть в таких условиях. Поле, высота, мяч — все плохо», — написал он.
Ничего странного: неподготовленный к такой высоте организм теряет около 30 процентов физических способностей, говорят врачи. Кроме того, это может нанести серьезный вред здоровью, если у спортсмена уже имеются проблемы с сердцем. Для того чтобы адаптироваться, нужно несколько недель, а у игроков, как правило, нет возможности приезжать настолько заранее.
Боливийцы, которые привыкли жить и тренироваться в подобных условиях, приобретают неоспоримое преимущество. Их соперникам же привычные нагрузки действительно кажутся серьезным испытанием. Рассказ Морено о кислородных баллонах, которые расставлены в раздевалках, — не выдумка: это единственный способ сберечь легкие футболистов.
Вопрос о том, насколько безопасно играть в таких условиях, активно обсуждался еще в 2007-м. На 57-м Конгрессе ФИФА сначала было принято решение запретить проводить турниры на стадионах, которые располагаются на высоте более 2500 метров над уровнем моря. Однако это вызвало резкую критику со стороны представителей футбольных кругов не только Боливии, но и Колумбии, Эквадора, Перу, Чили и Мексики. Аргентинец Диего Марадона, друг тогдашнего президента Боливии Эво Моралеса, назвал происходящее абсурдом.
Если у команд возникают проблемы с адаптацией, им просто нужно прилетать в Боливию раньше. С тем же успехом можно не играть в России
из-захолодного климата.
Сам политик тоже не остался в стороне. Когда однажды Моралеса спросили, что он думает о введенном правиле, он ответил: «Тот, кто побеждает на высоте, побеждает достойно. Тот, кто боится высоты, не имеет достоинства».
Неудивительно, что очень быстро запрет в отношении «Эрнандо Силеса» был снят — ФИФА не выдержала давления и вынуждена была пойти на уступки. Официально обосновали это тем, что стадион имеет статус национального. Впоследствии боливийские футбольные власти неоднократно выступали с критикой «несправедливого» отношения к высокогорным стадионам в других странах.
В частности, обсуждалось требование разрешить играть на эквадорском стадионе «Олимпико Атауальпа», который расположен на высоте 2780 метров над уровнем моря. Арена была домашней для сборной Эквадора с 1951 года. В итоге изначальная контрольная отметка в 2500 метров была поднята до 3000 метров. И запрещенные стадионы, в том числе «Олимпико», по большей части вновь стали свободно функционировать.
Андрей Стрельцов