«Играть здесь страшно» Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов

Футбольный стадион «Эрнандо Силес» в боливийском Ла-Пасе называют самым опасным в мире. Игроки из самых разных национальных команд не раз жаловались на трудности во время матчей: многие заявляли, что на поле очень тяжело дышать, у кого-то кружится голова, некоторых тошнит. При этом боливийцы чувствуют себя комфортно, и это часто помогает им побеждать более статусных соперников. В 2007 году Международная федерация футбола (ФИФА) запретила проводить матчи на «Эрнандо Силесе», но это вызвало многочисленные протесты. Сейчас арена периодически принимает встречи, в том числе международных турниров. В чем секрет опасного стадиона и почему он играет на руку хозяевам поля, разбиралась «Лента.ру».

Главный стадион страны

Боливию трудно назвать футбольной страной. За всю историю боливийцы только трижды участвовали в чемпионате мира, каждый раз останавливаясь на групповом этапе. Последний раз это случилось в 1994 году.

В Кубке Америки им обычно везет не больше: как правило, в плей-офф сборная страны не играет. Но ведь на то оно и правило, чтобы в нем были исключения. В 1963 году команда стала чемпионом континента, а в 1997-м — серебряным призером. Два эти достижения на фоне постоянных неудач и отсутствия реальных амбиций кажутся чем-то неестественным и уж точно требуют объяснений. Кроется оно в месте проведения обоих турниров.

Боливия отлично умеет играть дома. Родные стены помогают ее футболистам больше, чем кому-либо другому.

Стадион «Эрнандо Силес» | Источник: AFP 2021

Стадион «Эрнандо Силес» в Ла-Пасе — крупнейшая футбольная арена Боливии, она вмещает более 40 тысяч человек. Фундамент был заложен еще в 1927 году, а на все работы потребовалось три года. Назван стадион в честь 31-го президента страны Эрнандо Силеса Рейеса, основателя Националистической партии, который находился у власти с 1926 по 1930 год и прославился как крайне харизматичный лидер.

Строился «Эрнандо Силес» для проведения масштабных спортивных мероприятий и с самого открытия использовался как домашняя арена национальной футбольной команды. В 1940-м в Кочабамбе открыли еще один подходящий для этого стадион — «Феликс Каприлес», однако он так и остался вторым по значению. Причина во вместимости: одновременно на трибунах может присутствовать почти на десять тысяч человек меньше.

Сейчас «Эрнандо Силес» — домашняя арена не только национальной команды, но и двух популярнейших клубов Боливии, «Боливара» и «Стронгеста», которые выступают в высшем дивизионе. Иногда на стадионе проводят матчи и команды из низших лиг.

Наиболее важная деталь в характеристике «Эрнандо Силеса» заключается в том, что находится он в районе Мирафлорес — на высоте 3601 метр над уровнем моря. Это один из самых высокорасположенных стадионов мира, принимающих матчи профессиональных команд. По этой причине в прессе арену часто называют самой пугающей или самой опасной в мире.

Стены помогают

В 1963 году Боливия впервые приняла крупный международный турнир — чемпионат Южной Америки (нынешнее название — Кубок Америки — турнир получил в 1975 году — прим. «Ленты.ру»). Матчи проводили и на «Эрнандо Силесе», и на «Феликсе Каприлесе». Чемпионат проходил в один круг, без плей-офф. Сборная Боливии заняла первое место в итоговой таблице за счет побед над командами из Перу (3:2), Парагвая (2:0), Аргентины (3:2) и Бразилии (5:4). Большая часть этих матчей была сыграна на «Эрнандо Силесе».

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года Боливия — Эквадор | Источник: AFP 2021

В 1997-м страна вновь стала хозяйкой главного турнира континента. Теперь чемпионат предусматривал групповой этап и серию матчей на вылет. Боливия стала лучшей в квартете В, опередив Аргентину, Парагвай и Чили. В четвертьфинале — кстати, на «Эрнандо Силесе» — были повержены колумбийцы (2:1). В полуфинале там же — мексиканцы (3:1). И только Бразилия в финале оказалась хозяевам турнира не по зубам — 1:3. Как пентакампеонам удалось преодолеть проклятье арены — загадка.

К слову, в период между столь выдающимися достижениями — с 1963 по 1997-й — боливийцы ни разу больше не показывали даже сравнимый с этим результат.

На этом подвиги боливийцев в домашних матчах не закончились. В 2001-м команда взяла реванш у Бразилии, в 2009-м забила Аргентине шесть мячей. А в течение квалификации на чемпионаты мира 2006, 2010 и 2014 годов Боливия одержала десять домашних побед и добилась восьми ничьих. На выезде результаты оказались сильно хуже: две ничьих и ни одного выигрыша.

Статистика по-прежнему говорит сама за себя. Во время квалификации на чемпионат мира 2018 года боливийцы проиграли все гостевые матчи, зато дома одержали четыре победы, в том числе над сборными Аргентины и Чили. С бразильцами на «Эрнандо Силесе» Боливия сыграла вничью, а на выезде была разгромлена со счетом 0:5.

«Играть здесь страшно»

Соперники Боливии во время матчей на «Эрнандо Силесе» не раз жаловались на плохое самочувствие. К концу матча у них снижалась работоспособность, аномально скакал пульс, болела голова, кого-то тошнило. Разреженный воздух не насыщает, и некоторым спортсменам даже требуются кислородные маски.

Так, бывший игрок сборной Венесуэлы Алехандро Морено рассказывал: «Первое, что вы видите в раздевалке в Боливии, — это баллоны с кислородом. Тяжело не только физически, но и морально. Делаешь пару рывков — легкие просто горят. И думаешь: “Ох, а я считал, что готов к этому”».

Похожими ощущениями делился и капитан сборной Аргентины Лионель Месси после матча отбора на мундиаль 2014 года. «Играть здесь страшно. Каждый раз после ускорения приходится восстанавливаться. У игроков головные боли и головокружение», — объяснял форвард. В прессе после той встречи писали, что аргентинец едва не потерял сознание прямо на поле, но сам он это отрицал. А в 2017-м, во время квалификации к ЧМ-2018, к числу возмущенных присоединился и бразильский форвард Неймар. «Бесчеловечно играть в таких условиях. Поле, высота, мяч — все плохо», — написал он.

Ничего странного: неподготовленный к такой высоте организм теряет около 30 процентов физических способностей, говорят врачи. Кроме того, это может нанести серьезный вред здоровью, если у спортсмена уже имеются проблемы с сердцем. Для того чтобы адаптироваться, нужно несколько недель, а у игроков, как правило, нет возможности приезжать настолько заранее.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в матче против команды Боливии на стадионе «Эрнандо Силес» | Источник: AFP 2021

Боливийцы, которые привыкли жить и тренироваться в подобных условиях, приобретают неоспоримое преимущество. Их соперникам же привычные нагрузки действительно кажутся серьезным испытанием. Рассказ Морено о кислородных баллонах, которые расставлены в раздевалках, — не выдумка: это единственный способ сберечь легкие футболистов.

«С тем же успехом можно не играть в России»

Вопрос о том, насколько безопасно играть в таких условиях, активно обсуждался еще в 2007-м. На 57-м Конгрессе ФИФА сначала было принято решение запретить проводить турниры на стадионах, которые располагаются на высоте более 2500 метров над уровнем моря. Однако это вызвало резкую критику со стороны представителей футбольных кругов не только Боливии, но и Колумбии, Эквадора, Перу, Чили и Мексики. Аргентинец Диего Марадона, друг тогдашнего президента Боливии Эво Моралеса, назвал происходящее абсурдом.

Если у команд возникают проблемы с адаптацией, им просто нужно прилетать в Боливию раньше. С тем же успехом можно не играть в России из-за холодного климата. Диего Марадона экс-футболист сборной Аргентины

Сам политик тоже не остался в стороне. Когда однажды Моралеса спросили, что он думает о введенном правиле, он ответил: «Тот, кто побеждает на высоте, побеждает достойно. Тот, кто боится высоты, не имеет достоинства».

Неудивительно, что очень быстро запрет в отношении «Эрнандо Силеса» был снят — ФИФА не выдержала давления и вынуждена была пойти на уступки. Официально обосновали это тем, что стадион имеет статус национального. Впоследствии боливийские футбольные власти неоднократно выступали с критикой «несправедливого» отношения к высокогорным стадионам в других странах.

В частности, обсуждалось требование разрешить играть на эквадорском стадионе «Олимпико Атауальпа», который расположен на высоте 2780 метров над уровнем моря. Арена была домашней для сборной Эквадора с 1951 года. В итоге изначальная контрольная отметка в 2500 метров была поднята до 3000 метров. И запрещенные стадионы, в том числе «Олимпико», по большей части вновь стали свободно функционировать.